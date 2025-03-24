"Нет камер таких" - Белоруска показала "письмо счастья" не за скорость. Зрители не поверили

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Опубликовано: 24.03.2025 11:23 , Обновлено: 24.03.2025

Белорусская автомобилистка поделилась в TikTok видео, в котором показала "письмо счастья" из Госавтоинспекции. Вопреки ожиданиям, получила его девушка не за превышение скорости, а за отсутствие техосмотра. В комментариях под видео разгорелись жаркие споры относительно правдивости информации. Часть зрителей настаивала на том, что в Беларуси нет камер, фиксирующих исключительно этот вид нарушения, другая поддержала автора видео, поделившись собственным опытом.

По словам девушки, нарушение ПДД зафиксировал один из фоторадаров, в автоматическом режиме фиксирующих превышение скорость. При этом она предположила, что камера “работает на техосмотр” не каждый день, а настроена на автоматическую фиксацию этого вида нарушения “лишь в определенные дни и в определенные часы”.

“Вот вам, пожалуйста, я - живой пример”, - заявила девушка и поделилась фото пришедшего из ГАИ “письма счастья”.

Судя по этому фото и словам самой автомобилистки, она попала в объектив камеры фотофиксации ГАИ в Брестском районе, на трассе Р-83. Поскольку это было её первое нарушение по части 4 статьи 18.11 КоАП, девушке выписали лишь официальное предупреждение. При повторном нарушении ей будет уже грозить штраф.

Многие комментаторы усомнились в том, что стационарные радары ГАИ “на скорость”, действительно, начали в автоматическом режиме фиксировать и непройденный техосмотр. Многие напомнили, что в ГАИ давно заявляли о том, что наличие техосмотра могут дополнительно проверять у тех нарушителей, которые попались на камеры с превышением скоростного режима.

“Нет камер таких, за техосмотр дадут только при нарушении иного типа”, - категорично заявил один из зрителей.

“Это давно уже так: если радар фоткает за превышение скорости, могут проверить и техосмотр. 2 года назад получал за радар и техосмотр”, - поделился своим опытом другой.

Однако нашлись среди комментаторов и те, что поддержали автора ролика, рассказав о своих “письмах счастья”, пришедших исключительно за отсутствие техосмотра, без превышения скорости.

“Нам 2 письма пришло таких же, без превышения скорости, в каждом по 84 рубля, так как уже ГАИ нас останавливали и писали штраф”, - рассказал один из зрителей.

“Они не всех фиксируют, выборочно как-то… Тоже прилетело ещё в прошлом году предупреждение, пока без ТО езжу… Тут как повезёт с камерой”, - высказал своё мнение другой.

Что говорят в ГАИ?

Какие именно камеры фиксируют отсутствие пройденного техосмотра, белорусским автомобилистам пока приходится выяснять исключительно опытным путём. Ранее в этом месяце Гродненская Госавтоинспекция распространила информацию о том, что все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра. Однако уже через неделю в ГАИ Слуцка эту информацию поставили под сомнение. Там сообщили, что не получали никакой информации о том, что обычные камеры мониторинга начали фиксировать отсутствие техосмотра.

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В свою очередь пресс-службе СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (оператор системы камер контроля скорости) пояснили, что отвечают только за свои датчики контроля скорости и системы мониторинга транспортного потока, а информацией о других камерах не располагают.

Кстати, на их официальном сайте ещё с прошлого года опубликованы карты размещения камер, которые фиксируют не только скорость движения, но и факт отсутствия пройденного техосмотра. Эта функция, как ранее поясняли в ГАИ, заложена в системы вычисления средней скорости движения на определенных участках дорог. Таких участков на сегодняшний день, судя по карте, по всей Беларуси насчитывается 16.

[info_b]Ознакомиться с картой «Безопасных дороги Беларуси» можно по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что контроль за техосмотром с помощью дорожных камер в Беларуси ввели ещё в 2023 году, однако до недавнего времени эту функцию могли выполнять лишь отдельные камеры. В течение всего прошлого года компания «Белтелеком», которая отвечает за систему камер наружного наблюдения, «Белтехосмотр» и ГАИ разрабатывали алгоритм взаимодействия. В «Белтехосмотре» в начале прошлого года предупреждали, что в полную силу новая система слежения на дорогах должна заработать в 2025 году.

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