Не все знают об этой "тайной" функции скребка для стекла авто. С ней вы быстрее избавитесь от льда

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Опубликовано: 07.12.2023 11:34 , Обновлено: 07.12.2023

Обледеневшие стекла автомобиля — кошмар для многих водителей. Именно в таких случаях нелишним будет иметь под рукой специальный скребок. Однако далеко не все знают, как использовать его функции по максимуму. Это поможет избавиться от льда намного быстрее.

Скребок для лобового стекла - элементарный и простой в использовании предмет, который есть практически в каждом автомобиле. Это один из тех аксессуаров, которые водитель должен всегда иметь под рукой в зимнее время года.

Оказывается, некоторые пользуются им неправильно. Например, одна из пользовательниц TikTok недавно обнаружила, что на протяжении многих лет применяла скребок не совсем по назначению и таким образом медленнее избавлялась от ледяного покрова со стекол своего автомобиля.

Пользовательница с ником @charlottebrown опубликовала в своем профиле короткое видео, в котором объяснила, в чем заключалась ее ошибка, и продемонстрировала, как правильно пользоваться скребком, чтобы в считанные мгновения избавиться от льда или инея с поверхности лобового стекла.

В ролике (смотрите его ниже) женщина призналась, что всегда использовала только плоскую сторону инструмента для соскабливания льда. Однако она и не подозревала, что “зубчатая” сторона тоже имеет практическое назначение.

"Зубчатая" сторона

На самом деле, именно этой стороной нужно проходиться по стеклу в первую очередь.

То есть, порядок действий должен быть такой:

Начните соскребать ледяную поверхность “зубчатой”, шершавой стороной (на картинки ниже обозначена красной стрелкой). Переверните скребок и используйте плоскую сторону (желтая стрелка).

Это не только позволит вам быстрее избавиться от льда или инея на ветровом стекле, но и сделать это с минимальными усилиями.

Вот еще одно видео, доказывающее эффективность такого способа.

https://telegraf.news/auto/eti-hitrosti-pomogut-ubrat-sneg-s-avto-vmeste-so-steklom-i-kraskoj-a-kak-pochistit-pravilno/

Скребок нужен не всегда?

К слову, разморозить стекло автомобиля можно и с помощью жидкости, которая наверняка есть у многих водителей. Речь идет о “незамерзайке”.

Просто достаньте бутылку и налейте средство прямо на замерзшее лобовое стекло. Через некоторое время лед можно будет буквально стереть.

Однако, если вы залили в машину всю стеклоомывающую жидкость и у вас больше не осталось, можно приготовить средство самостоятельно.

Как быстро разморозить стекла авто? Эта жидкость есть у каждого водителя