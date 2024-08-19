Штраф — до 800 рублей. Узнали, за какие наклейки на авто белорусам грозит "административка"

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Опубликовано: 19.08.2024 12:13 , Обновлено: 19.08.2024

Всё чаще в городе можно заметить автомобили с различными наклейками. Кто-то подобным образом предупреждает о том, что в машине дети, а кто-то открытым текстом пишет, что его лучше не обгонять. Однако такие изображения — не только повод выделиться из толпы, но и натолкнуться на штраф от ГАИ.

Согласно ПДД, к участию в дорожном движении не допускаются автомобили с внешне видимыми наклейками или изображениями, кроме опознавательных знаков транспортных средств, которые предусмотрены приложением №5 (к ним относятся 18 различных знаков). Например, знак аварийной остановки, шипы, учебное транспортное средство и т.д. Увы, но других изображений там нет, а значит, они запрещены.

3 из 18 опознавательных знаков, которые разрешено клеить на автомобиль

Кроме того, согласно закону «О дорожном движении», транспортное средство должно соответствовать ещё и техническому регламенту Таможенного союза, а там информации, что можно клеить на кузов, а что нельзя, нет. Зато есть требования к обзорности транспортного средства, в том числе применительно к наклейкам, размещаемым на стёклах. Документ не допускает наличие дополнительных предметов или покрытий, которые ограничивают обзорность с места водителя.

Вывод: наклеивать на кузов или стекло автомобиля изображения, не предусмотренные ПДД и техрегламентом, с точки зрения закона нельзя, передал Интернет-портал ABW. Исключение, напомним, составляет лишь транспорт оперативного назначения (машины скорой помощи, МЧС, милиции и т.д.).

Что грозит?

Административный кодекс относит подобные нарушения к категории «иных правонарушений». Согласно ст. 18.18 КоАП РБ, за это водителю может прилететь штраф в размере до 0,5 БВ (на сегодняшний день это 20 белорусских рублей).

Также инспектор ГАИ может выдать предписание (требование) об устранении нарушений, выражающихся в наличии не предусмотренных правилами наклеек на автомобиле. Тут уже всё серьезнее: за невыполнение подобного требования предусмотрен штраф до 20 базовых (800 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились