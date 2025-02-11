«Не будет финансово обременительно» - Минпром пообещал «минимальное» подорожание импортных авто для белорусов

Опубликовано: 11.02.2025 16:45 , Обновлено: 11.02.2025

Министерство промышленности Беларуси прокомментировало новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну, которые недавно вступили в силу. В ведомстве заявили, что повышение цены на импортные авто для белорусов «будет минимальным».

«В отношении ввозимых физлицами легковых автомобилей старше 3 лет ставка утилизационного сбора выросла незначительно: с 816,7 рублей до 1089 рублей, что в сравнении с общей стоимостью авто не будет для граждан финансово обременительно», - заявили в Минпроме.

Там подчеркнули, что повышение цен затронет лишь те транспортные средства, которые производятся в третьих странах, а затем продаются в Беларуси через официальную дилерскую сеть иностранных производителей. По мнению ведомства, таким образом повышение ставок будет лишь “способствовать защите интересов отечественных производителей транспортных средств” и самих белорусов.

[info_b]С полным перечнем ставок утильсбора для физических и юридических лиц, в том числе, на спецтранспорт и строительную технику, можно подробно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Как уже рассказывал Telegraf.news, Совет министров Беларуси озвучил новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну. В отдельных случаях ставка сбора выросла в 2 раза.

Совмин озвучил новые ставки утильсбора в Беларуси. На сколько выросли для физлиц?

Мы также сообщали о том, что руководители компаний, которые занимаются продажей импортных машин в Беларуси, дали свой прогноз того, как изменится белорусской автомобильный рынок после недавнего повышения ставки утилизационного сбора. Они назвали автомобили, которые станут для белорусов “менее привлекательны и выгодны” и точно вырастут в цене.

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