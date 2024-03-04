В ГАИ предложили сделать в Минске велодорожки прямо на проезжей части. Что известно?

Опубликовано: 04.03.2024 11:48 , Обновлено: 04.03.2024

С началом велосезона на некоторых участках столичных дорог велосипедные дорожки запланировали обустроить прямо на проезжей части, при замене асфальтобетонного покрытия. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Минска.

По информации ГАИ, новшества стоит ожидать только после того, как там изучат наиболее популярные веломаршруты и загруженность минских магистралей.

“Сейчас говорить о конкретных участках преждевременно. Ориентируемся на комплексный подход, чтобы обеспечить безопасность движения, снизить аварийность”, — сообщил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Также он отметил, что с каждым годом в стране становится всё больше велосипедных маршрутов, велопереездов и обозначений, и вообще, “инфраструктура совершенствуется”.

Помимо этого, нововведения коснулись и средств индивидуальной мобильности, то есть, самокатов. В этом году власти планируют ввести чат-бот, где каждый сможет пожаловаться на неудобную парковку. Онлайн-сервис будет запущен в апреле-мае, когда погода позволит проводить всё больше времени на улице.

“Граждане, подразделения, службы города могут проинформировать, если СПМ мешают содержанию, уборке улично-дорожной сети, создают неудобства жителям. Организации быстро отреагируют и исправят ситуацию”, — заявил Денис Ливанович.

К слову, взять самокат напрокат можно только с 15 марта по 15 ноября. По словам Госавтоинспекции, это оптимальный срок в связи с температурой на улице.

Ранее Телеграф писал о том, по словам ГАИ, что в Минске запланировали ввести еще одну зону, где запрещено будет ездить на электросамокате. Где?

В ГАИ Минска рассказали, где запретят ездить на самокатах. И пообещали учесть «мнение граждан»