Белтехосмотр обьявил об изменениях в апреле-мае. К чему готовиться водителям?

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Опубликовано: 05.03.2024 17:20 , Обновлено: 05.03.2024

Начальник управления УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский рассказал 5 марта, что его организация запланировала внедрение серьезных изменений в процедуре техосмотра. В первую очередь, речь идёт об электронных кабинете и записи на прохождение.

По словам представителя “Белтехосмотра”, регистрацию и получение допуска автомобилей белорусов к дорожному движению решили перевести в электронный и удаленный формат. Для этого на едином государственном портале электронных услуг планируют внедрить регистрацию для прохождения ТО и кабинет водителя.

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В последнем можно будет загружать дополнительные документы при необходимости.

“Если по каким-то причинам информации не будет, например, если автомобиль был зарегистрирован до 2008 года, то клиенту будет предложено в электронном виде прикрепить к заявлению фотографии или сканы свидетельства о регистрации и при необходимости документ об оплате. После соблюдения всех этих нюансов заявление на техосмотр пойдет в работу”, - рассказал представитель организации, передает sb.by.

Там же будут храниться данные о машине, основную часть которых автоматически подгрузят из базы МВД. Сам допуск к дорогому движению будет храниться в базе ГАИ.

Нововведения должны заработать в апреле-мае, пообещали в “Белтехосмотре”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Белтехосмотре рассказали 5 марта, что к участию в дорожном движении сразу на три года допустят транспортные средства определенного года выпуска. Какие еще новшества, связанные с допуском авто?

В «Белтехосмотре» рассказали, кто из белорусов может получить ТО на три года