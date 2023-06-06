В БАА зафиксировали «взрывной рост» продаж китайских авто в Беларуси

Опубликовано: 06.06.2023 09:49 , Обновлено: 06.06.2023

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в мае зафиксировали "взрывной рост" доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси. По данным ассоциации, в прошлом месяце на их долю пришлось порядка 80% от всех проданных новых автомобилей в стране.

В целом, по словам члена правления БАА Андрея Ткачева, в Беларуси в мае наблюдался заметный рост уровня продаж новых легковушек. Показатели продаж у официальных производителей и импортеров в прошедшем месяце подскочили на 255%, по сравнению с маем 2022 года (+1184 авто в абсолютных числах).

Итого за май в Беларуси было продано 1649 новых авто, сообщили в БАА.

“Из наметившихся тенденций можно отдельно выделить взрывной рост доли китайских производителей, продажи которых составили около 80% рынка новых автомобилей. Львиная доля продаж пришлась на бренд Geely, сборка которого осуществляется в Беларуси”, - рассказал Ткачев.

Он также анонсировал приход новых китайских брендов на белорусский рынок в ближайшие месяцы, в том числе премиальных авто. По его словам, это даст белорусскому потребителю более широкий выбор. Такая тенденция прослеживалась уже в мае: если в начале года общее количество легковых моделей, представленных на белорусском рынке, составляло 35 моделей, то в мае их число выросло ещё на 10 моделей.

“Все эти факторы должны положительно сказаться на рынке, и уже во втором полугодии можно будет увидеть, как будет меняться автомобильный рынок нашей страны в ближайшие месяцы”, - резюмировал эксперт.

На заводе рассказали, почему белорусам приходится ждать новые Geely по 3-4 месяца

Ранее белорусы начали жаловаться на то, что для покупки нового автомобиля китайской марки Geely им приходится становиться в лист ожидания и ждать поставки по 2-3 месяца. Дилеры объяснили, что это “нормальное явление для автобизнеса” и объяснили, с чем связаны такие задержки в поставках Geely, одного из самых популярных легковых авто у белорусских покупателей.