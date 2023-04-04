В Беларуси решили продавать "китайские Фольксвагены". Когда ждать первых авто?

Опубликовано: 04.04.2023 13:20 , Обновлено: 04.04.2023

На белорусских дорогах в ближайшее время могут появиться автомобили еще одного китайского производителя. Компания FAW и белорусский дилер ООО «ФелОкт-сервис» заключили дистрибьюторский контракт на поставки Bestune, который автомобилисты нередко называют "китайским Фольксвагеном".

В компании «ФелОкт-сервис» сообщили, что процесс импорта и дистрибуции автомобилей Bestune уже начат. По информации пресс-службы, первые машины в Беларуси ожидают уже в апреле. При этом дилер не раскрыл информацию о том, сколько будут стоить в Беларуси Bestune, которые в Китае относят к среднему ценовому сегменту.

Отметим, что Bestune уже представлены на рынках соседних стран, в том числе России и Казахстана. Генеральный менеджер Bestune по маркетингу на зарубежных территориях Ренльянг Джанг заявил, что для их компании “Беларусь является важным рынком” и выказал уверенность в том, что Bestune “будут хорошо встречены потребителями”.

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Bestune — бренд автомобилей китайского производителя FAW. На заводах компании также выпускают автомобили концерна VW, который владеет 40% акций китайского производителя. В производственной линейки компании FAW автомобили самой разной модификации - от седанов и внедорожников до электромобилей.

Модель Bestune T77, которая представлена на фото пресс-службы дилерского центра, зачастую сравнивают с кроссовером Volkswagen Tiguan - они сопоставимы по габаритам и колёсной базе. На российском рынке FAW Bestune T77 представлен с передним приводом и 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с. в двух комплектациях: Luxury и Prestige. Легкосплавные колесные диски R19, подсветка интерьера, система автономного экстренного торможения, интеллектуальный круиз-контроль - всё это обойдётся покупателю в России минимум в 12,5 тыс. долларов.

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Напомним, российские автопроизводители планируют создать полноценную замену таким премиальным автомобилям, как Mercedes, BMW, Audi, ушедшим с российского рынка из-за санкций. О планах начать сборку китайских премиальных автомобилей на заводах в России рассказал 22 марта гендиректор компании “Автосмарт” Максим Шишко.

В России решили собирать «полноценную замену» Mercedes и BMW под названием «Хунци»