На КПП «Брест» некоторые авто принудительно отправились в конец очереди. Почему?

Опубликовано: 25.08.2025 17:02 , Обновлено: 25.08.2025

ИМНС по Брестской области заявила, что в пункте пропуска «Брест» проверяющие выявили случаи продажи льготных мест в очереди. За минувшие выходные межведомственная оперативная группа зафиксировала 10 таких попыток.

Как утверждают налоговики, люди, имеющие права на первоочередной пропуск в пункт пропуска, за вознаграждение садятся в чужой автомобиль, тем самым помогая его водителю проехать границу намного быстрее.

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Все машины, участвующие, по данным ИМНС, в этой схеме, вернулись в конец очереди. А сейчас в ней находится 4,5 тысячи легковых автомобилей, и ожидание составляет около 9 дней.

В отношении граждан, которых обвинили в попытке таким образом «заработать», налоговики составили материалы проверок.

В ИМНС предупредили, что такие действия повлекут за собой «строгие правовые последствия в виде налогов и штрафов, которые кратно превысят полученную выгоду».

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