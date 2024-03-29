На Гродненщине на трассе M-6 разрешили ехать до границы со скоростью 120 км/час

Опубликовано: 29.03.2024 20:37 , Обновлено: 29.03.2024

В Министерстве транспорта Беларуси (Минтранс) сообщили, что увеличили скоростной режим на 9-километровом участке автодороги М-6 Минск – Гродно – граница Польши до 120 километров в час.

Такое решение в министерстве объяснили “планомерной работой по повышению скоростных режимов” на автомобильных дорогах республиканского значения первой категории.

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Перед повышением скорости на трассе установили барьерные ограждения на разделительной полосе и защитные ограждения из сетки, препятствующие выходу на проезжую часть диких животных.

В Минтрансе пообещали, что и на других участках трассы М-6 будут повышать скоростной режим.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство транспорта Беларуси провело коллегию по проведению итогов 2023 года и планам на этот год. Чиновники назвали количество километров полотна, которое хотят отремонтировать в 2024 году.

В Минтрансе назвали дороги Беларуси, которые пообещали отремонтировать в 2024 году