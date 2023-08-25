На Гродненщине ГАИ объявила рейды на 28 дорогах, а на Витебщине – на одной. Кого ловят?

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Опубликовано: 25.08.2023 17:31 , Обновлено: 25.08.2023

ГАИ объявила на выходные в двух областях Беларуси отработку десятков автодорог. В ведомстве рассказали, кто в эти дни будет под особым контролем.

ГАИ Гродненской области отработает автодороги республиканского и местного значения. Под особых контролем инспекторов окажутся водители авто и мотоциклисты, превышающие скорость, правила обгона и перевозку пассажиров. Не оставят без внимания и велосипедистов. Также будут следить за транспортом сельскохозяйственных предприятий и маршрутками.

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Кроме того, дополнительно наряды ДПС отработают дороги, приближенные к местам массового отдыха людей, где особое внимание уделят выявлению пьяных водителей и пешеходов, а также тех, кто управляет транспортным средством, без водительских прав.

25 августа под контролем находятся девять дорог республиканского значения;

26 августа - шесть автодорог местного и одна республиканского значения;

27 августа - 12 республиканских трасс.

Что касается Витебской области , то здесь ГАИ 25 и 26 августа будут отрабатывать автодорогу Р-20 “Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики”. Контроль коснется Полоцкого, Шумилинского, Витебского и Верхнедвинского районов.

Инспектора будут дежурить на участках дороги, “характеризующиеся наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий”.

Отработка проводится для “пресечения нарушений правил как водителями, так и с уязвимыми участниками дорожного движения”.

[info_b]Сообщается, что в обоих областях в период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ пообещали «своевременно изымать» пешеходов с дорог:

В ГАИ пообещали «своевременно изымать» пешеходов с дорог. Куда и кого просят звонить?