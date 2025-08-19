На госТВ предложили создать спецподразделение ГАИ для контроля за самокатчиками. Что ответили в МВД?

Опубликовано: 19.08.2025 08:23 , Обновлено: 19.08.2025

В эфире гостелеканала СТВ в понедельник, 18 августа, ведущий Кирилл Казаков озвучил идею создать в рамках белорусской Госавтоинспекции отдельное спецподразделение, которые бы занималось исключительно контролем за средствами персональной мобильности (СПМ) - самокатами, сегвеями и прочими техническими устройствами, на которых пешеходы могут передвигаться по тротуарам. Узнали, как оценивают это предложение в ГАИ МВД.

Свою идею Кирилл Казаков, ведущий ток-шоу “По существу” адресовал заместителю начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Александру Занимону.

“ГАИ должна, наверное, когда-нибудь создать спецподразделение, которое должно выйти на тротуары и в конце концов мало того, что вешать номера и выдавать права, но и штрафовать, и чуть ли не контролировать, как они двигаются”, - озвучил своё предложение по усилению контроля за СПМ Казаков.

Однако, по словам Занимона, такую возможность в белорусской ГАИ на данном этапе не рассматривают, поскольку считают избыточной. Замначальника ГАИ подчеркнул, что инспекторы и сейчас “работают по всем участникам дорожного движения”, будь то водитель или пешеход, в том числе - на СПМ.

“Мы не делим госинспекцию: эта госинспекция наблюдает за водителями автомобилей, эта - за водителями автобусов, эта - за пешеходами”, - пояснил Занимон.

Предложение ведущих поставить автомобиль ГАИ и инспектора с жезлом на тротуаре Занимон и вовсе назвал “нелогичным” с учётом действующих Правил дорожного движения, которые запрещают автомобилям находиться на тротуарах. А вот предложение инспекторам ГАИ самим пересесть на электросамокаты, скутеры или прочие, более мобильные технические средства для контроля соблюдения правил пешеходами на СПМ Занимон не стал категорично отвергать как совсем уже маловероятное.

“Но опять-таки нужно учитывать обеспечение безопасности движения: появление на тротуаре и в том числе гонки на тротуаре за нарушителями - это не очень хорошая практика”, - пояснил позицию Госавтоинспекции Занимон.

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