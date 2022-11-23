На бывшем заводе Renault в Москве выпустили первые китайские «Москвичи»

Опубликовано: 23.11.2022 15:22 , Обновлено: 23.11.2022

В Москве на бывшем заводе французской компании Renault 23 ноября запустили серийное производство автомобилей «Москвич». Первой выпущенной моделью стал городской кроссовер «Москвич 3».

Российские чиновники на торжественной церемонии пообещали, что продавать машины начнут уже в декабре 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в 2023 завод планирует «выйти на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault». А « через два-три года запустить собственную платформу электромобилей».

Кстати, еще в июне 2022 года эксперты заметили, что новенькие «Москвичи» подозрительно похожи на продукцию китайской компании JAC. И, как писал портал «Китайские автомобили», именно этот производитель и стал партнером российского КамАЗа.

В России под брендом «Москвич» начнут собирать китайских конкурентов Geely

Специалисты полагают, что модели «Москвич 3» и «Москвич 3e» будут представлять из себя китайские JAC JS4 и E40X.

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Напомним, в середине мая в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что российские активы Renault переходят в государственную собственность. Сервисное обслуживание автомобилей этой марки будет проводиться на «АвтоВАЗе».

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