В России под брендом "Москвич" начнут собирать китайских конкурентов Geely

Опубликовано: 20.11.2022 11:55 , Обновлено: 20.11.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте сборки на бывшем заводе Renault китайских автомобилей, которые будут называться "Москвич". Сборочная линия заработает на следующей неделе. Автомобили JAC станут конкурентами Geely.

“И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей”, - пообещал российский чиновник.

Таким образом, российские власти хотят выпускать до 160 тыс китайских автомобилей в год. Так как проектная мощность московского завода составляла 160 тыс. автомобилей Renault в год. Для сравнения, белорусский производитель Geely в 2022 году планирует выпустить 35 тыс авто.

Ранее в сети появились сообщения, что модели “Москвич 3” и “Москвич 3e” будут представлять из себя китайские JAC JS4 и E40X.