На 107%. В БАА зафиксировали "значительный" рост продаж новых авто в Беларуси. Как объяснили?

Опубликовано: 10.01.2025 17:37 , Обновлено: 10.01.2025

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) зафиксировали в декабре 2024 года "значительный" - на 107% больше - рост продаж в стране новых авто в сравнении с этим же месяцем в 2023 году. В БАА назвали две основные причины роста продаж.

“В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года”, - [link href=“https://auto-baa.by/statistic#december__sales__2024” target=“_blank” rel=“noopener”] поделился [/link] цифрами генеральный директор ОАО «Минск-Лада» и член правления БАА Александр Стельмах.

Он назвал декабрь “месяцем-лидером по количеству проданных автомобилей за год”. В ассоциации считают, что “значительный рост” продаж новых машин обеспечили:

маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий),

рост спроса со стороны покупателей.

По информации БАА, среди проданных легковушек в декабре “лидирующую позицию традиционно” заняли авто бренда Geely (BelGee). В последнем месяце 2024 года продали 3567 машин этого бренда, или 53% от общего количества реализованных легковых авто.

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Причем доля электромобилей в декабре составила почти 8% от общего количества проданных машин. “Для сравнения: в декабре 2023 года доля электромобилей составляла всего 1,8% в общем объеме проданных авто”, - рассказал Стельмах.

Причинами также “значительного”, с его слов, роста продаж электрокаров член правления БАА назвал увеличение предложения электромобилей со стороны дилеров, а также развитие “соответствующей инфраструктуры” (вероятно, речь в том числе об электрозарядных станциях (ЭЗС)).

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве энергетики Беларуси в августе 2024 года отметили резкий рост количества электротранспорта. За 2023 год, согласно статистике ведомства, число электромобилей в стране выросло практически в два раза, что потребовало расширения сети заправок для этого вида транспорта. Заместитель министра энергетики Денис Мороз назвал год, когда в стране останутся только супербыстрые электрозаправки.

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