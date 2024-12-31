"Возможности не безграничны" - Директор "БЕЛДЖИ" рассказал, что будет с ценами на авто в 2025 году

Опубликовано: 31.12.2024 13:41 , Обновлено: 31.12.2024

Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский озвучил свой прогноз, как будут изменяться цены на новые автомобили в Беларуси в 2025 году. Возглавляемый им завод он сравнил со "стабилизатором" для всего рынка, но подчеркнул, что возможности предприятия по сдерживанию роста цен "не безграничны".

В интервью профильному порталу av.by Свидерский заявил, что нынешнее положение “БЕЛДЖИ” на белорусском рынке таково, что другие производители ориентируются на их цены. Дело в том, что по итогам 11 месяцев 2024 года именно этому предприятию принадлежит самая большая доля продаж - 51%.

“Если наш завод поднимает стоимость, то и все могут переписать ценники в сторону увеличения”, - пояснил руководитель завода. В том числе поэтому предприятие, по словам Свидерского, постоянно работает над снижением себестоимости и издержек - “чтобы удерживать прайс”.

“С другой — наши возможности не безграничны. В производимых на нашем предприятии машинах большая доля иностранных составляющих, которые зависят от курсообразования. Вдобавок на нас влияют изменения как на российском, так и на белорусском рынке”, -объяснил складывающуюся ситуацию руководитель.

Свидерский подчеркнул, что “существенного” роста цен на новые авто в Беларуси можно не ждать, но лишь при условии, что курсы валют “будут колебаться в рамках известного нам коридора”, то есть останутся в пределах 3,43 - 3,53 рубля. В этом случае повышение цен он назвал “маловероятным”. При этом директор “БЕЛДЖИ” признал, что “под воздействием российского процесса”, и в Беларуси “деньги становятся дороже”, поэтому будущий год, по его оценке, “окажется не легче, чем 2024 год”.

“При этом, я думаю, тенденция стремительного роста сменится каким-то плато (предположу, объёмы продаж будут сопоставимы с уровнем текущего года). Учитывая прогнозы, согласно которым российский рынок будет стагнировать (по некоторым оценкам, его сокращение ожидается до 30%), в следующем году мы планируем более широкое присутствие на рынках ЕАЭС”, - рассказал Свидерский.

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