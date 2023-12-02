МВД вывело на дороги Беларуси "Стрелу". Кому пообещали "повышенное внимание"?

Опубликовано: 02.12.2023 17:56 , Обновлено: 02.12.2023

В МВД Беларуси сообщили 2 декабря, что решили провести выходные "в режиме усиления". Для этого на дороги страны вывели не только обычные патрули ДПС, но и спецподразделение "Стрела", правда только в одной области.

“Сотрудники специального подразделения ДПС “Стрела” отработают наиболее аварийные районы Брестской области”, - сообщили в пресс-службе МВД.

На остальных дорогах Беларуси пообещали на выходных усилить контроль “за соблюдением Правил дорожного движения водителями и пешеходами, особенно в темное время суток”.

В ГАИ напомнили белорусам о штрафах за неправильные зимние шины с 1 декабря. Как проверить с помощью монеты?

“Повышенное внимание - своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Также инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, своевременность и правильность установки зимних шин, использование ремней безопасности и световозвращающих элементов”, - пообещали в ведомстве.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Могилевской области сняли видео, в котором разъяснили белорусам, как там заявили, очень популярный вопрос. Оказывается подписчики Могилевской ГАИ часто спрашивали, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем?

В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине