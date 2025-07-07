МВД рекомендовало этим водителям не садиться за руль 7 июля из-за «осложнений» дорожной обстановки в Беларуси

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Опубликовано: 07.07.2025 09:05 , Обновлено: 07.07.2025

МВД Беларуси утром 7 июля выступило с предупреждением о возможных "осложнениях" дорожной обстановки в стране из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий. Одной категории водителей в этот день рекомендовали, по возможности, совсем отказаться от поездок. Тем, кому всё же придётся сесть за руль, дали полезные рекомендации.

Осложнить дорожную обстановку в понедельник, 7 июля, могут неблагоприятные метеоусловия. На этот день Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности, причём потенциальную опасность могут представлять сразу несколько неблагоприятных погодных явлений:

сильная жара - в Брестской и Гомельской областях она может достигать +35°С, в остальных регионах страны - до +30-34°С;

грозы, которые синоптики спрогнозировали для всех регионов,

сильные ливни, местами с градом - особенно в Брестской и Минской областях,

шквалистое усиление ветра - на Брестчине, Минщине и Гродненщине - до 24м/с.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 7 июля 2025 г.

Особые меры предосторожности, по мнению правоохранителей, в этот день следует проявить тем, кто плохо переносит жару. Всем водителям рекомендовали пить много воды и постоянно контролировать свое самочувствие, а также ни в коем случае не оставлять в автомобиле детей одних - даже на непродолжительное время

“При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Людям с хроническими заболеваниями лучше вовсе отказаться от поездок , при невозможности - взять с собой необходимые лекарства ”, - дали свои рекомендации в МВД.

Что касается вождения в условиях грозы, то в МВД посоветовали водителям крепко держать руль двумя руками, особенно при выезде на открытые участки местности, чтобы быть готовы к внезапным боковым порывам ветра, а также к тому, что на проезжей часть может внезапно оказаться сорванный ветром рекламный щит, дорожный знаки или упавшее дерево. Также автомобилистам рекомендовали не парковаться сегодня вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью, а также - в низинах, где велик риск подтопления во время дождя.

Если же в дороге вас застанет ливень, в МВД посоветовали увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет фар и соблюдать безопасную скорость, а также отказаться от лишних манёвров, резких разгонов и торможений и движений рулём.

По той же причине правоохранители посоветовали пешеходам сегодня отказаться от поездок на велосипедах и средствах персональной мобильности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозу метеорологов, в следующие два дня, 8-9 июля, погоду в Беларуси определят активные фронтальные разделы. На юго-востоке скажется влияние тропических воздушных масс, из-за чего дожди с грозами при 30-тиградусной жаре пока не прекратятся.

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