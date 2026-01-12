МВД разослало белорусам СМС и назвало места, где машины будут плохо тормозить

Опубликовано: 12.01.2026 15:20 , Обновлено: 12.01.2026

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) сообщило, что на дорогах страны могут быть очень скользкие участки, даже там, где недавно посыпали антиобледенительной смесью. В связи с этим ГАИ даже разослало белорусам СМС.

В сообщениях Государственная автомобильная инспекция просит тех водителей, до кого ещё никак не дошло, позаботиться о безопасности и всё-таки установить на автомобили зимнюю резину.

Но даже она не поможет на некоторых участках дорог из-за установившейся погоды. В МВД напомнили, что “внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой”. И всё потому, что противогололедная смесь начинает действовать не мгновенно, а спустя время, “с учетом интенсивности движения”.

“В первую очередь наледь образуется в местах частых торможений: около пешеходных переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта, перед ж/д переездами”, — назвали в ведомстве и без того самые опасные места на дорогах, а тут ещё и гололедица.

В МВД настаивают, что белорусам лучше отказаться от поездок, если машина не полностью готова к зиме. А пешеходов попросили помнить, что зимой, в нынешних морозных условиях, на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспорта. А если машина начнёт тормозить резко, то может просто уйти в занос.

Напомним, что ранее МВД попросило белорусов положить в свои автомобили 4 вещи.

МВД предупредило белорусов к понедельнику: проверьте систему и положите в машину 4 вещи