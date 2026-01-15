МВД посоветовало этой категории белорусских водителей брать с собой спальные принадлежности

Опубликовано: 15.01.2026 14:33 , Обновлено: 15.01.2026

МВД Беларуси выступило с новым предупреждением к водителям. Оно снова связано с установившимися в стране аномальными, как их назвали в Белгидромете (Белорусский гидрометеорологический центр), морозами. Но с прошлого раза в рекомендации были внесены изменения.

Если помните, в начале недели МВД просило всех белорусских водителей положить в машину четыре вещи:

щётку со скребком;

лопату;

трос;

провода для “прикуривания”.

В четверг в список внесли важные изменения. Согласно новой рекомендации ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) и МВД Беларуси водителям дизельных машин в дополнение к предыдущему списку нужно также взять:

термос с горячим чаем;

плед.

По всей видимости, опыт последних дней навел инспекторов ГАИ на мысль, что помощь водителям не всегда приходит быстро. А потому возможность согреться в остывшей, не способной завестись машине, будет крайне важной. Возможно, даже жизненно необходимой.

Также перед выездом водителям любых машин посоветовали провести самостоятельную диагностику автомобиля.

“Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Очистите стекла, зеркала и фары от снега и льда, начинайте движение только после прогрева двигателя”, — говорится в рекомендации МВД.

Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси морозная погода установилась на все ближайшие дни. Столбики термометров будут часто опускаться ниже -10°C и даже -20°C. Впрочем, кое-где белорусам пообещали небывалую “жару” до -7°C.

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