Когда в Беларуси "потеплеет" до -7°C. Белгидромет напомнил, что это не самая холодная зима за 5 лет

Опубликовано: 15.01.2026 14:14 , Обновлено: 15.01.2026

Белорусский национальный гидрометеорологический центр (Белгидромет) сообщил, что установившиеся в Беларуси морозы на самом деле аномальные. Однако за последние пять лет такое уже было.

В Белгидромете рассказали, что температура в стране в последние дни на 7–18 градусов ниже нормы. И как минимум в одном населённом пункте опустилась до -30°C (автоматическая станция Большой Межник).

В остальных городах и весях Беларуси в ночь с 13 на 14 января температура колебалась в среднем от -12 до -19°С, местами опускалась до -20 – -26°С. В Орше столбики термометров зафиксировали -27°С.

В Белгидромете напомнили, что похожие морозы были в феврале 2021 года. Тем не менее расслабляться не стоит, так как по прогнозу Белгидромета в ближайшие дни будет держаться сухая и морозная погода “со значительными температурными контрастами” между более тёплым западом и холодным востоком страны.

Погодный канал “Метеовайб” уточнил, в свою очередь, что с 16 января на Беларусь начнёт усиливать влияние гребень обширного сибирского антициклона. Благодаря ему облака вытеснит в сторону Польши, а большинство регионов Беларуси будет радоваться солнышку.













Однако оно сильно не согреет. По данным “Метеовайба”, ночью 16 января в Беларуси будет -18..-25°С, местами даже до -26..-28°С. Лишь по западу воздух “прогреется” до -11..-17°С.

Днём же стоит ждать -10..-16°С, и лишь по западу Беларуси классические зимние -7..-9°С.

В Минске ночью пообещали -20..-22°С, а в окрестностях столицы — до -24°С. Днём солнечные -13..-15°С.

Белгидромет дал такие цифры на пятницу и выходные: