МВД попросило белорусских водителей проверить 3 системы авто 24 февраля

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Опубликовано: 24.02.2026 16:14 , Обновлено: 24.02.2026

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) во вторник, 24 февраля, обратилось к водителям с просьбой проверить 3 системы в автомобиле перед тем, как сесть за руль. Всё из-за оранжевого уровня опасности, объявленного Белгидрометом вплоть до вечера на большей части страны.

По данным Белгидромета, основными факторами опасности сегодня во второй половине дня станут густые туманы, из-за которых видимость на дорогах в большинстве регионов может упасть до опасных 100-500 метров. По прогнозу синоптиков, опасные туманы до конца дня накроют всю Беларусь.

Дополнительным фактором опасности на дорогах станет гололедица. Из-за того, что температура воздуха будет периодически прыгать от минуса к плюсу и обратно, на дорогах может быть скользко, причём оранжевый уровень из-за этой метеоопасности Белгидромет продлил сразу на несколько дней - как минимум до вечера среды, 25 февраля, ситуация будет оставаться на опасном уровне, дальше, по предварительном прогнозу, постепенно снижаться до жёлтого, то есть потенциально опасного уровня.

В связи с таким неблагоприятным прогнозом погоды в МВД попросили водителей проявить особую бдительность за рулём:

включать ближний свет фар при снижении видимости,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

снизить скорость до безопасной - такой, которая будет соответствовать реальным дорожным условиям на конкретном участке, а не установленными знаками ограничениям.

Особую осторожность водителей попросили проявить на открытых, продуваемых участках трассы, заблаговременно замедляясь на мостах и путепроводах и перед пешеходными переходами, “лежачими полицейскими”, остановками общественного транспорта, ж/д переездами - именно там быстрее всего “схватывается” лёд.

Но начать водителей попросили ещё до того, как сесть за руль, и обязательно проверить перед поездкой как минимум три система авто:

систему очистки стекол, а именно заправить бачок стеклоомывателя “незамерзайкой” и проверить работу “дворников”,

систему обогрева салона,

систему освещения, то есть проверить исправность всех фар.

Напомним, европейские синоптики посулили Беларуси преждевременную весну из-за надвигающегося с Африки “теплового купола”. По расчётам специалистов, он накроет европейский континент уже на этой неделе, подняв температуру на 12–15°C выше климатической нормы.

«Тепловой купол» с Африки посулил Беларуси весну в конце февраля