"Тепловой купол" с Африки посулил Беларуси весну в конце февраля

Опубликовано: 24.02.2026 11:54 , Обновлено: 24.02.2026

Европейские синоптики посулили Беларуси преждевременную весну из-за надвигающегося с Африки "теплового купола". По расчётам специалистов, он накроет европейский континент уже на этой неделе, подняв температуру на 12–15°C выше климатической нормы.

Аномально тёплый прогноз для Европы дали специалисты профильного портала Severe Weather Europe. Причиной необычно теплой погоды они назвали перераспределение атмосферных давлений. Как показывают международные климатические модели, в последние несколько дней над северо-западной Африкой сформировался значительный тепловой купол, с температурой в отдельных местах до 40°C. В ближайшие дни он начнёт распространять своё влияние и на европейский континент, что приведёт к резкому потеплению.

Что такое тепловой купол?

[inf]“Тепловой купол” - это метеорологическое явление, при котором область высокого атмосферного давления (антициклон) задерживает массу горячего воздуха над определенным регионом, действуя наподобие крышки кастрюли. Воздух в пределах теплового купола нагревается, сжимается и не может подняться выше. В результате он опускается вниз, дополнительно нагреваясь, из-за чего в пределах купола устанавливается экстремально жаркая погода, которая может длиться днями, а то и неделями. [/inf]

Обычно тепловой купол является доминирующим элементом летней погоды, но иногда он формируется и в зимние месяцы. Именно это происходит сейчас: над Африкой сформировался высотный антициклон (его также называют блокирующим антициклоном), который начал оказывать серьёзное влияние на европейский регион.

По расчётам синоптиков, уже к середине недели тёплый гребень начнёт доминировать на большей части континента, обеспечивая более высокие, чем обычно, уровни геопотенциала от Средиземного моря до Центральной и Северной Европы. А в конце недели, по мере того как над Атлантикой могут активизироваться новые ложбины низкого давления, верхняя часть тёплого гребня высокого давления может вытянуться и распространиться на Восточную Европу и Скандинавию, достигнув также северо-западной России. То есть Беларусь точно окажется под его влиянием.

“Это приведет к значительному повышению температуры в остальной части Скандинавии, включая Лапландию. Будет значительно теплее, чем недавно в Польше, Балтийском регионе и Беларуси”, - дали свой прогноз специалисты портала, пообещав большей части Европы “настоящую весеннюю атмосферу” в последние дни календарной зимы.

Карта температурных аномалий с 23 февраля по 1 марта 2026 года

Напомним, в Беларуси уже начали активную подготовку к весеннему паводку. В регионах, которые, согласно предварительным расчётам специалистов, могут оказаться этой весной в зоне подтопления, начали возводить защитные дамбы, а пользователи соцсетей наглядно показали, что в некоторых районах белорусского Полесья большая вода уже начала подбираться к жилым домам.

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