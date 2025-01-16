МВД отправило на дороги Витебщины дроны, "Стрелу", ДПС из 3 областей и "всю милицию" региона. Кому приготовиться?

Опубликовано: 16.01.2025 15:29 , Обновлено: 16.01.2025

Министерство внутренних дел Беларуси объявило профилактическую акцию "Дорога без опасностей", которую решили провести из-за ухудшения погодных условий. Планируется, что рейды пройдут с 17 по 19 января на территории Витебщины, а проводить их будут наряды ДПС сразу из трёх областей — Минской, Гродненской и Могилёвской. Более того, в ведомстве пообещали привлечь к этому делу дроны.

В МВД сообщили, что “для снижения аварийности” и “оказания практической помощи” в северный регион направили наряды дорожно-патрульной службы из трёх областей, а также экипажи специального подразделения ДПС “Стрела”.

Более того, правоохранители пообещали следить за нарушением ПДД с помощью дронов, а также дополнительных мобильных датчиков контроля скорости. Особо “усиленную отработку” запланировали на трассе Р-45 “Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка)”.

В ведомстве добавили, что в этот раз рейды направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, провоцирующих происшествия с тяжёлыми последствиями. На “особом контроле” инспекторы пообещали держать состояние зимних шин и игнорирование сигналов светофора, а также:

соблюдение скорости,

правила обгона и выезда на встречную полосу,

проезд переходов,

управление транспортом в состоянии опьянения и без прав,

соблюдение ПДД пешеходами, особенно вечером.

В отработках наиболее аварийно-опасных участков дорог и улиц Витебской области в МВД пообещали задействовать “весь личный состав милиции” региона. Кроме того, сотрудники ДПС организовали смешанный контроль за дорожным движением на служебных автомобилях “в гражданском и патрульном исполнении”.

Для выявления и пресечения нарушений решили использовать возможности камеры наружного наблюдения и республиканской системы мониторинга.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская Госавтоинспекция объявила по всей стране профилактическое мероприятие, которое пройдёт под девизом “Сохрани себе жизнь”. Журналисты узнали, когда начнётся общереспубликанская акция, за кем усилят надзор и куда направят наряды “Стрелы”.

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Также мы рассказывали, что ГАИ анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

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