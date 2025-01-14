ГАИ объявила об усилении надзора по всей Беларуси. Куда отправят наряды "Стрелы"?

Опубликовано: 14.01.2025 10:19 , Обновлено: 14.01.2025

Белорусская Госавтоинспекция объявила по всей стране профилактическое мероприятие, которое пройдёт под девизом"Сохрани себе жизнь!" Журналисты Telegraf.news узнали, когда начнётся общереспубликанская акция, за кем усилят надзор и куда направят наряды "Стрелы".

Профилактическая акция по всей Республике пройдёт с 15 по 19 января. Как пояснила пресс-секретарь главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, его главной целью станет “обеспечение безопасности наиболее уязвимой категории участников дорожного движения”, то есть пешеходов.

В качестве профилактики ДТП с их участием инспекторы ГАИ и милиции общественной безопасности решили организовать “широкомасштабную разъяснительную работу”. Пешеходам пообещали напомнить:

о важности неукоснительного соблюдения ПДД,

о мерах безопасности на пешеходных переходах,

о правилах движения вне населенных пунктов,

об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Впрочем, не только пешеходы окажутся в объективе внимания инспекторов в ближайшие 5 дней, водителям также стоит быть готовым к встрече с ГАИ, которая пообещала усилить надзор за дорожным движением, в частности, в тёмное время суток. Помимо правил проезда пешеходных переходов инспекторы планируют тщательно следить за соблюдением скоростного режима.

“Наряды специального подразделения ДПС “Стрела” МВД окажут помощь районам с наиболее напряженной дорожной обстановкой”, - пояснила Банадык, посоветовав водителям сохранять “благоразумие на дороге” и учиться “прогнозировать действия окружающих”.

Кроме того, в ГАИ сообщили, что патрульные инспекторы в ходе нынешних рейдов возьмут на контроль следующие моменты, влияющие на безопасность дорожного движения:

исправность наружного освещения,

наличие фактов отключения фонарей в ночное время,

работу организаций по зимнему содержанию улиц и дорог в безопасном состоянии.

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