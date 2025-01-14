ГАИ объявила об усилении надзора по всей Беларуси. Куда отправят наряды "Стрелы"?
Белорусская Госавтоинспекция объявила по всей стране профилактическое мероприятие, которое пройдёт под девизом"Сохрани себе жизнь!" Журналисты Telegraf.news узнали, когда начнётся общереспубликанская акция, за кем усилят надзор и куда направят наряды "Стрелы".
Профилактическая акция по всей Республике пройдёт с 15 по 19 января. Как пояснила пресс-секретарь главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, его главной целью станет “обеспечение безопасности наиболее уязвимой категории участников дорожного движения”, то есть пешеходов.
В качестве профилактики ДТП с их участием инспекторы ГАИ и милиции общественной безопасности решили организовать “широкомасштабную разъяснительную работу”. Пешеходам пообещали напомнить:
- о важности неукоснительного соблюдения ПДД,
- о мерах безопасности на пешеходных переходах,
- о правилах движения вне населенных пунктов,
- об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Впрочем, не только пешеходы окажутся в объективе внимания инспекторов в ближайшие 5 дней, водителям также стоит быть готовым к встрече с ГАИ, которая пообещала усилить надзор за дорожным движением, в частности, в тёмное время суток. Помимо правил проезда пешеходных переходов инспекторы планируют тщательно следить за соблюдением скоростного режима.
“Наряды специального подразделения ДПС “Стрела” МВД окажут помощь районам с наиболее напряженной дорожной обстановкой”, - пояснила Банадык, посоветовав водителям сохранять “благоразумие на дороге” и учиться “прогнозировать действия окружающих”.
Кроме того, в ГАИ сообщили, что патрульные инспекторы в ходе нынешних рейдов возьмут на контроль следующие моменты, влияющие на безопасность дорожного движения:
- исправность наружного освещения,
- наличие фактов отключения фонарей в ночное время,
- работу организаций по зимнему содержанию улиц и дорог в безопасном состоянии.
В Витебске бус сбил 9-летнего мальчика — он погиб
Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе произошло сразу два смертельных ДТП, в которых погибли дети. В Витебске под колёсами буса Mercedes-Benz Sprinter погиб 9-летний мальчик, а в Минске под колёса пикапа угодил мальчик 8 лет. В первом случае смертельный наезд произошёл на пешеходном переходе со светофором, второй - на нерегулируемом переходе.