МВД Брестчины объявило "отработку" сразу 5 дорог области. За какие 5 нарушений пообещали штрафовать в первую очередь?

Опубликовано: 22.11.2024 18:31 , Обновлено: 22.11.2024

В УВД Брестского облисполкома сообщили об "отработке" сразу пяти автомобильных дорог региона. Так, в милиции пообещали уделить "повышенное внимание" водителям, которые нарушают основные требования ПДД, приводящие к тяжёлым последствиям. Рейдовые мероприятия уже начались и продлятся до воскресенья, 24 ноября.

По информации ведомства, с сегодняшнего дня наряды ДПС отправили на пять автомобильных дорог Брестской области, а именно:

Р-4 «Барановичи — Ляховичи», Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин», Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республика Польша» (Песчатка), Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща», Р-94 «Брест — Томашовка — граница Республика Польша (Домачево)».

“Повышенное внимание” инспекторы решили уделить пяти нарушениям правил дорожного движения, которые являются основными причинами аварий с тяжёлыми последствиями. Речь идёт о:

несоблюдении скоростного режима, нарушении правил обгона и выезда на встречную полосу; управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; о вождении без прав; нарушении ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.

“Контроль за дорожной обстановкой” в ГАИ пообещали провести на автомобилях оперативного назначения, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

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Какую акцию объявили по всей Беларуси?

Ранее МВД Беларуси объявило о проведении профилактического мероприятия под названием “Сохрани себе жизнь”. Так, на протяжении семи дней, с 20 по 26 ноября, милиционеры пообещали организовать “усиленный надзор” за дорожным движением по всей стране. Ожидается, что пристальное внимание ГАИ будет направлено на наличие фликеров в тёмное время суток и в плохую погоду.

В ведомстве [link href=“https://t.me/pressmvd/14978” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что акция направлена на привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности «неукоснительного соблюдения» правил безопасности на дороге, обязательного использования фликеров и одежды «повышенной видимости» вечером и ночью, а также в условиях плохой погоды. В связи с этим инспекторы решили проконтролировать дороги Беларуси и привлечь сотрудников «всей милиции общественной безопасности».

«Особое внимание — выявлению водителей и пешеходов, грубо нарушающих ПДД. Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» окажут помощь районам с наиболее сложной дорожной обстановкой», — предупредили в МВД Беларуси. Там добавили, что на «маршрутах патрулирования» инспекторы также будут контролировать исправность наружного освещения, «факты его отключения в ночное время» и следить за работой организаций по зимнему содержанию дорог.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

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