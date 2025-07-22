Где град, а где +30°C? Синоптики предупредили о "фронтальном разделе" над Беларусью

Опубликовано: 22.07.2025 12:33 , Обновлено: 22.07.2025

Государственный Белгидромет и метеорологический Telegram-канал "Метеовайб" предупредили белорусов об уже типичной летней погоде. Правда, одним она принесет тропическую жару, а кому-то град и грозы.

Прогноз на среду: от +13°С ночью до +26°С днём

Согласно информации Метеовайба , в среду, 23 июля, в Беларуси погоду продолжит определять атмосферный фронт. В ночные и утренние часы он сместится с юго-запада в центральные регионы, а днём доберётся до северо-востока страны.

Карта: https://t.me/meteovibe

«Вдоль линии фронта пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы по северо-востоку местами сильные ливни, возможен град», — сообщил автор метеорологического канала.

На остальной территории, в условиях неустойчивой воздушной массы , днём локально могут пройти осадки. Ночью на северо-востоке кое-где ожидается туман. Ветер западный умеренный, но на юге усилится до порывистого.

Тем временем, по данным Белгидромета , 23 июля погоду некоторым белорусам стоит морально, и не только, подготовиться к облачности с прояснениями, дождям и грозам, а в дневное время — местами даже граду.

«Ветер западный слабый до умеренного, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление», — предупредили в погодном ведомстве Беларуси.

Температура ночью составит +13..+19°С, днём — +21..+27°С. Атмосферное давление начнёт медленно расти.

24–25 июля: «Неустойчивые воздушные массы» и локальные ливни

В Белгидромете также поделились прогнозном на четверг и пятницу. Так, 24 июля погоду, если верить информации ведомства, определят воздушные потоки из Западной Европы, а на северо-востоке — атмосферный фронт. Осадки будут кратковременными, но кое-где даже с грозами.

А вот 25 июля влияние фронта усилится, особенно в западных и центральных районах.

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Неустойчивая воздушная масса — это атмосферный слой с переменными температурой и влажностью, что часто приводит к резкой смене погоды.

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Тем временем температура останется в пределах сезонной нормы:

24 июля : ночью +10..+17°С, днём +20..+28°С

: ночью +10..+17°С, днём +20..+28°С 25 июля : ночью +11..+16°С, днём +22..+30°С

Как максимум, в южных регионах 25 июля столбики термометров поднимутся до +30°С. Впрочем, даже в жаркие дни сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз.

Таким образом, до конца недели погода останется изменчивой, но без резких похолоданий.