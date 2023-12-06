МВД Беларуси объявило рейды с изъятием машин и денег. Сколько уже конфисковали?

Опубликовано: 06.12.2023 11:23 , Обновлено: 06.12.2023

МВД сообщило, что «проводит комплекс мероприятий по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок, в первую очередь – влияющих на безопасность граждан». Это рейды сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ, участвуют и представители других ведомств. У нарушителей изымают не только автомобили, но и деньги.

Среди выявленных махинаций – выполнение регулярных рейсов под видом нерегулярного сообщения, нарушение порядка приема оплаты от пассажиров и использования кассового оборудования, сообщил Телеграм-канал МВД Беларуси.

Нередки случаи игнорирования перевозчиками установленного скоростного режима, правил маневрирования. Есть факты проезда на запрещающий сигнал светофора, передвижение с неисправными световыми приборами и изношенными шинами. Большинство из почти двух тысяч выявленных правонарушений связаны с игнорированием требований ПДД и правил безопасной перевозки пассажиров.

«За допущенные нарушения законодательства, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, изъято 44 транспортных средства», – сообщили в ведомстве.

В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах. Как работают?

Официальный портал МВД привел пример недавнего изъятия.

[info_b]Милиционеры Слонимского РОВД остановили 68-летнего индивидуального предпринимателя, который в салоне своего восьмиместного автомобиля перевозил 14 пассажиров, многие из которых – несовершеннолетние. В дальнейшем установлено, что мужчина вел деятельность без договора обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажирами, без использования кассового аппарата и платежного терминала.

Автомобиль и деньги, полученные им за указанный рейс, изъяты.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине с заведенным двигателем.

В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине