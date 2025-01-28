Штраф до 210 рублей. ГАИ Гродненщины объявила рейды на одну категорию водителей. Кому приготовиться?

Опубликовано: 28.01.2025 08:24 , Обновлено: 28.01.2025

Госавтоинспекция Гродненской области объявила о профилактическом мероприятии, которое запланировали провести с 28 по 31 января на дорогах региона. Ожидается, что в этот период инспекторы обратят особое внимание на водителей транспорта, перевозящего пассажиров (то есть маршруток и автобусов).

Так, на протяжении последних дней января в целях повышения безопасности дорожного движения, предотвращения и снижения тяжести последствий ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров, а также для профилактики нарушений, совершаемых водителями, на территории Гродненщины “совместно с заинтересованными ведомствами” ГАИ пообещало провести “профилактическое мероприятие”.

В течение четырёх дней особое внимание со стороны инспекторов будет уделено соблюдению требований ПДД, правил перевозки пассажиров, а также пресечению “грубых административных правонарушений”, сообщили в ведомстве. Там напомнили, что в соответствии с пунктом 23.2 ПДД пассажир обязан быть пристёгнут при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.

Что грозит?

За нарушение данного требования он несёт ответственность согласно ч. 1 ст. 18.20 КоАП РБ: санкция этой статьи предусматривает штраф до 3 БВ (126 рублей). При этом если нарушитель находился в состоянии опьянения, штраф может достигать 5 БВ (210 белорусских рублей), передала районная газета “Дзяннiца”.

“Помимо этого, в ходе проведения рейдовых мероприятий не останется без внимания эксплуатация пассажирского транспорта в части соответствия его внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”, — сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Щучинского РОВД Руслан Маркевич.

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В Минске — 8-дневное усиление контроля

Днём ранее ГАИ Заводского РУВД Минска объявила об “усилении контроля” за одной категорией белорусов в период с 28 января по 4 февраля. Так, на протяжении восьми дней стражи дорог пообещали отправить наряды ДПС к круглосуточным магазинам, а также автозаправочным станциям.

В поле зрения — нетрезвые водители. В ГАИ рассказали, что в этот период патрулирование дополнительных нарядов ДПС будет приближено к местам массового отдыха, объектам торговли спиртными напитками (в первую очередь тем, которые работают в круглосуточном режиме), а также автозаправкам.

«По статистике, вечер и раннее утро — время, когда нетрезвые водители садятся за руль чаще всего. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель либо на проезжей части находится выпивший пешеход, явно создающие своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите по телефону 102», — призвал начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Владимир Сергеев.

Какой штраф?

Согласно КоАП РБ, если алкогольное опьянение составляет от 0,3 до 0,8 промилле включительно, белорусу грозит «административка» в виде [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] штрафа [/link] в размере 100 БВ (на сегодняшний день это 4200 рублей) с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года.

При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле — штраф 200 БВ (8400 рублей) и лишение права заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года нарушителю грозит уже «уголовка», предупредили в ГАИ.

Кроме того, там добавили: в данном случае также предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым человек управлял в состоянии опьянения, независимо от права собственности, [link href=“https://minsknews.by/v-gai-rasskazali-kogda-voditeli-chashhe-vsego-sadyatsya-netrezvymi-za-rul/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «Минск-Новости».

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