ГАИ Минска на 8 дней отправила дополнительные наряды ДПС к заправкам и магазинам. За что штраф — 4200 рублей?

Опубликовано: 27.01.2025 15:55 , Обновлено: 25.04.2025

Госавтоинспекция Заводского РУВД Минска объявила об "усилении контроля" за одной категорией белорусов в период с 28 января по 4 февраля. Так, на протяжении восьми дней стражи дорог пообещали отправить наряды ДПС к круглосуточным магазинам, а также автозаправочным станциям.

В поле зрения — нетрезвые водители. В ГАИ рассказали, что в этот период патрулирование дополнительных нарядов ДПС будет приближено к местам массового отдыха, объектам торговли спиртными напитками (в первую очередь тем, которые работают в круглосуточном режиме), а также автозаправкам.

“По статистике, вечер и раннее утро — время, когда нетрезвые водители садятся за руль чаще всего. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель либо на проезжей части находится выпивший пешеход, явно создающие своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите по телефону 102”, — призвал начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Владимир Сергеев.

Что грозит?

Согласно КоАП РБ, если алкогольное опьянение составляет от 0,3 до 0,8 промилле включительно, белорусу грозит “административка” в виде штрафа в размере 100 БВ (на сегодняшний день это 4200 рублей) с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года.

При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле — штраф 200 БВ (8400 рублей) и лишение права заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года нарушителю грозит уже “уголовка”, предупредили в ГАИ.

Кроме того, там добавили: в данном случае также предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым человек управлял в состоянии опьянения, независимо от права собственности, передало информагентство “Минск-Новости”.

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