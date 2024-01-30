МТЗ решил выпускать трактора исключительно красными. Почему?

Опубликовано: 30.01.2024 15:40 , Обновлено: 30.01.2024

Новое единое цветофактурное решение для всей линейки тракторов BЕLARUS ввели на Минском тракторном заводе. За основной цвет приняли красный. На предприятии объяснили, почему. И рассказали об исключениях.

Длительное время у тракторов было два варианта расцветок: красное верхнее строение, черный остов и серые диски колес, а также синее верхнее строение, черный остов и черные диски колес, сообщили на МТЗ. А сейчас все модели серийного исполнения изготавливаются с преобладанием красного цвета. Черными остались кабина, части облицовки и отдельные детали типа кронштейнов и креплений.

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«Прежде всего, перед нами стояла задача убрать многоцветие, – рассказал начальник отдела дизайна МТЗ Андрей Заболотный. – Преобладанием красного цвета мы хотим показать, что наш трактор прост в эксплуатации. Кроме того, моноцвет экономически более оправдан. Ну и, конечно, чего скрывать, ранее черный остов камуфлировал не всегда высокое качество исполнения. Красный же цвет демонстрирует новый уровень организации производственных процессов и конечного продукта».

Впрочем, на предприятии добавили, что у завода есть все возможности, чтобы сделать цветовое решение под запрос клиента – «Любой каприз, как говорится!».

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