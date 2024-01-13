До 723 евро. Совмин в разы поднял цены на автостраховку в Беларуси, но не для всех

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Опубликовано: 13.01.2024 09:17 , Обновлено: 13.01.2024

Совет министров Беларуси существенно увеличил размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности для владельцев некоторых транспортных средств. Это прописано в соответствующем правительственном постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале в субботу, 13 января.

Речь идёт об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в странах, с которыми Белорусское бюро по транспортному страхованию не заключило соглашения о сотрудничестве.

Возможность повышения стоимости страховок при заключении договоров пограничного страхования и договоров внутреннего страхования в отношении таких транспортных средств, как следует из текста документа, предусмотрена в президентском указе “о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики”.

Повышение цен предусмотрено для всех типов транспортных средств - от мотоциклов до автобусов. Как и прежде, стоимость будет зависеть от срока, на который заключается договор страхования: минимальный срок - 15 суток, максимальный - 1 год.

Так, стоимость годовой страховки вырастет:

для легковых авт - до 274 евро (с нынешних 84 евро, то есть более чем в 3 раза),

для грузовых авто, тягачей, тракторов и автобусов - до 723 евро (с нынешних 96 евро, то есть сразу в 7,5 раз),

для мотоциклов - до 33 евро (с нынешних 24 евро, то есть примерно в 1,4 раза).

Постановление Совмина вступает в силу через месяц после его официального опубликования, то есть 13 февраля .

[info_b]Подробно ознакомиться со стоимостью страховок на разные типы транспортных средств в зависимости от срока договора можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/info_b]

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зелёная карта» было приостановлено членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. В результате белорусам международный договор автострахования стал недоступен для оформления даже для въезда в Россию.

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Взамен этого в сентябре Беларуси и Россия запустила альтернативную систему обязательного страхования автогражданской ответственности, которая получила название “Синяя карта”. На днях в Белорусском бюро по транспортному страхованию назвали дату, когда белорусские автомобилисты начнут получать полисы страхования на синих бланках.

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