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Минздрав напомнил, какие 17 российских "незамерзаек" запрещены в Беларуси. Вот список

Минздрав напомнил, какие 17 российских "незамерзаек" запрещены в Беларуси. Вот список
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Впереди зима (хотя минусовые температуры в Беларуси и в октябре сейчас), а значит, водителям стоит подумать о покупке "незамерзайки" для своей машины. В Министерстве здравоохранения поделились списком запрещенных жидкостей.

По информации ведомства, запреты на ввоз и реализацию 17 “незамерзаек” в стране ввели по постановлениям заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Беларуси. Все жидкости российского производства. Вот полный список:

  1. NORTH WAY -30 (ООО «ОПТИМА», Россия).
  2. ICE CLEAN -30 (ООО «ОПТИМА», Россия).
  3. АRCTICA -30 (ООО «ЭкоХим» Россия).
  4. GLEID UNLIMITED -30 (ООО «Комторг», Россия).
  5. ALPINA -30 (ООО «Транстех», Россия).
  6. ARCTIC PANTHER -30 (ООО «РИВЬЕРА», Россия).
  7. CRYSTAL CLEAR -30 (ООО «ЭКОКЕМИКА-ВЛ», Россия).
  8. ANTIFROST -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»).
  9. ANTI ICE -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»).
  10. NORD WATER -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
  11. WINTER DRIVE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
  12. STOP ICE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
  13. NORD -30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО», Россия).
  14. GLEID ULTRA EFFECT – 30 (ООО «Детальавто», Россия).
  15. ARCTIC FROST -30 (ООО «Авалон», Россия).
  16. SNOW TRACK -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
  17. CLEAR VIEW -30 (ООО «Граль», Россия).

По информации белорусского Минздрава, в этих “незамерзайках” превышено содержание метанола, поэтому и запретили.

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Как выбрать качественную “незамерзайку”

Ранее Telegraf.news писал, какими бывают стеклоомывающие жидкости и как выбрать качественную. Во-первых, нужно помнить, что в составе “омывайки” должны быть три обязательных компонента: спирт (изопропиловый или этиловый), вода и поверхностно-активное вещество (ПАВ).

В качестве последних в «незамерзайках» используют производные лауриновой кислоты, которую получают из пальмового и кокосового масла. Также мы рассказывали, в чем опасность стеклоомывающих жидкостей низкого качества.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру

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