Минздрав напомнил, какие 17 российских "незамерзаек" запрещены в Беларуси. Вот список

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Опубликовано: 17.10.2024 16:55 , Обновлено: 17.10.2024

Впереди зима (хотя минусовые температуры в Беларуси и в октябре сейчас), а значит, водителям стоит подумать о покупке "незамерзайки" для своей машины. В Министерстве здравоохранения поделились списком запрещенных жидкостей.

По информации ведомства, запреты на ввоз и реализацию 17 “незамерзаек” в стране ввели по постановлениям заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Беларуси. Все жидкости российского производства. Вот полный список:

NORTH WAY -30 (ООО «ОПТИМА», Россия). ICE CLEAN -30 (ООО «ОПТИМА», Россия). АRCTICA -30 (ООО «ЭкоХим» Россия). GLEID UNLIMITED -30 (ООО «Комторг», Россия). ALPINA -30 (ООО «Транстех», Россия). ARCTIC PANTHER -30 (ООО «РИВЬЕРА», Россия). CRYSTAL CLEAR -30 (ООО «ЭКОКЕМИКА-ВЛ», Россия). ANTIFROST -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»). ANTI ICE -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»). NORD WATER -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия). WINTER DRIVE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия). STOP ICE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия). NORD -30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО», Россия). GLEID ULTRA EFFECT – 30 (ООО «Детальавто», Россия). ARCTIC FROST -30 (ООО «Авалон», Россия). SNOW TRACK -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия). CLEAR VIEW -30 (ООО «Граль», Россия).

По информации белорусского Минздрава, в этих “незамерзайках” превышено содержание метанола, поэтому и запретили.

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Как выбрать качественную “незамерзайку”

Ранее Telegraf.news писал, какими бывают стеклоомывающие жидкости и как выбрать качественную. Во-первых, нужно помнить, что в составе “омывайки” должны быть три обязательных компонента: спирт (изопропиловый или этиловый), вода и поверхностно-активное вещество (ПАВ).

В качестве последних в «незамерзайках» используют производные лауриновой кислоты, которую получают из пальмового и кокосового масла. Также мы рассказывали, в чем опасность стеклоомывающих жидкостей низкого качества.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру