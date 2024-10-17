Минздрав напомнил, какие 17 российских "незамерзаек" запрещены в Беларуси. Вот список
Впереди зима (хотя минусовые температуры в Беларуси и в октябре сейчас), а значит, водителям стоит подумать о покупке "незамерзайки" для своей машины. В Министерстве здравоохранения поделились списком запрещенных жидкостей.
По информации ведомства, запреты на ввоз и реализацию 17 “незамерзаек” в стране ввели по постановлениям заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Беларуси. Все жидкости российского производства. Вот полный список:
- NORTH WAY -30 (ООО «ОПТИМА», Россия).
- ICE CLEAN -30 (ООО «ОПТИМА», Россия).
- АRCTICA -30 (ООО «ЭкоХим» Россия).
- GLEID UNLIMITED -30 (ООО «Комторг», Россия).
- ALPINA -30 (ООО «Транстех», Россия).
- ARCTIC PANTHER -30 (ООО «РИВЬЕРА», Россия).
- CRYSTAL CLEAR -30 (ООО «ЭКОКЕМИКА-ВЛ», Россия).
- ANTIFROST -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»).
- ANTI ICE -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»).
- NORD WATER -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
- WINTER DRIVE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
- STOP ICE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
- NORD -30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО», Россия).
- GLEID ULTRA EFFECT – 30 (ООО «Детальавто», Россия).
- ARCTIC FROST -30 (ООО «Авалон», Россия).
- SNOW TRACK -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).
- CLEAR VIEW -30 (ООО «Граль», Россия).
По информации белорусского Минздрава, в этих “незамерзайках” превышено содержание метанола, поэтому и запретили.
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Как выбрать качественную “незамерзайку”
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