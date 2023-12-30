Что делать, если "незамерзайка" все-таки замерзла? Эксперты назвали 4 способа разморозить лед

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Опубликовано: 30.12.2023 07:00 , Обновлено: 29.12.2023

Это может случиться даже с водителями, покупающими качественную стеклоомывающую жидкость. Достаточно ударить сильным морозам или оставить машину в холода на несколько дней на улице, и в форсунках омывателя образует лед. А если забыть поменять летнюю "омывайку" на зимнюю, то после первых морозов бачок окажется забитым льдом. Рассказываем, что делать, если "незамерзайка" замерзла и как предотвратить это в будущем.

Почему замерзает стеклоомывающая жидкость (“незамерзайка”)?

Причин может быть несколько:

“Незамерзайка” смешалась с водой, которая осталась в системе стеклоочистителя, или летней “омывайкой”, а потому начала замерзать при более низких температурах. Если залита некачественная жидкость, то при низкой температуре она начинает густеть и кристаллизуется. Стеклоомывающая жидкость не соответствует погодным условиям. Используется слишком сильно разбавленная водой “незамерзайка.

В результате лед может образоваться в форсунках, моторчике стеклоомывателя, трубках или бачке.

Что делать, если “незамерзайка” замерзла?

Растопить лед в омывателе можно несколькими способами.

Отогреть машину

Это самый простой и эффективный способ, который стоит использовать в первую очередь. Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров посоветовал переместить машину в теплое место, дождаться, когда она отогреется, и затем заменить стеклоомывающую жидкость на новую.

Как именно отогревать автомобиль, решать вам. Можно просто длительное время ездить по городу или поставить машину на отапливаемую парковку и пойти в кино или отправиться прогуливаться в торговый центр. Если есть собственный отапливаемый гараж — поставьте автомобиль на несколько часов отогреваться в нем. За полтора-два часа в теплом помещении заледеневшая стеклоомывающая жидкость должна оттаять. Чтобы отогреть машину, можно приехать на мойку и заказать услуги, которые занимают длительное время. Пока машину приводят в порядок, “незамерзайка” оттает.

Если рядом нет отапливаемых парковок, а ехать мойку или кататься по городу по каким-то причинам невозможно или просто не хочется, можно отогреть машину, оставив работать двигатель на холостых. Предварительно нужно закрыть чем-нибудь плотным (например, широким куском полиэтилена) переднюю часть машины и капот, чтобы теплый воздух от нагретого мотора не выходил наружу. Спустя какое-то время автомобиль отогреется и “незамерзайка” оттает.

Снять стеклоомывающую систему

Если вы достаточно хорошо разбираетесь во «внутренностях» автомобиля и имеете достаточное количество свободного времени, то демонтируйте систему стеклоомывателя. Дома все отогрейте, продуйте форсунки и трубки.

У некоторых моделей машин бачок стеклоомывателя находится под капотом и его легко можно снять, чтобы отогреть дома под струей теплой воды.

Отогреть бачок стеклоомывателя феном для волос

Этот способ подойдет тем, кто живет в частном доме. Направьте теплый воздух от фена для волос на бачок со стеклоомывающей жидкостью и осторожно грейте его. Феном также можно отогреть замерзшие форсунки и трубки стеклоомывателя.

Добавить концентрат зимнего стеклоомывателя или спирт

Любой зимний омыватель или спирт при контакте со льдом будет растапливать его. Лучше перед добавлением жидкости нагреть ее. Если концентрат незамерзайки или спирт нельзя купить поблизости, но рядом есть продуктовый магазин, купите бутылку водки. В крайнем случае можно залить в бачок и обычную воду, предварительно нагретую.

Этот способ можно использовать лишь в том случае, если в бачке стеклоомывателя есть достаточно свободного места.

После того как стеклоомывающая жидкость оттает, ее нужно будет убрать из системы стеклоомывателя и заменить качественным стеклоомывателем с температурой замерзания, которая соответствует вашему региону.

Как предотвратить замерзание стеклоомывающей жидкости?

Чтобы в будущем “незамерзайка” не замерзала, придерживайтесь простых правил:

Используйте качественную “незамерзайку”. Покупайте зимнюю стеклоомывающую жидкость, которая соответствует погодным условиям. Приобретайте “незамерзайку” с запасом: если на улице мороз около 10 градусов, покупайте жидкость, которая рассчитана на работу при – 20 градусах. Не наливайте жидкость до верха бачка, чтобы было куда залить концентрат “омывайки”, если она замерзнет. Доливайте в бачок только концентрат “омывайки”, чтобы свойства остатков стеклоомывающей жидкости не ухудшились. Возите с собой в багажнике запас концентрата, чтобы при необходимости залить его в бачок. Установите в машину форсунки с подогревом и нагреватель бачка.

Ранее Телеграф писал, как выбрать качественную «незамерзайку».

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