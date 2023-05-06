ГАИ стала проверять багажники белорусских водителей. Что ищут?

Опубликовано: 06.05.2023 11:44 , Обновлено: 06.05.2023

Сотрудники минской Госавтоинспекции стали заглядывать в багажники автомобилистов - чтобы проверить наличие огнетушителей. Тематические рейды они устроили совместно с инспекторами МЧС, о чём постфактум отчитались на своих страницах в соцсетях.

В частности, на днях такой рейд прошёл в Советском районе Минска. Инспекторы ГАИ проверяли у водителей документы, а сотрудники - наличие огнетушителей, а также их исправность. Они также напомнили водителям алгоритм действий при пожаре, сообщили в минской Госавтоинспекции.

“Чтобы сохранить авто, нужно быть готовым самим потушить пожар”, - подчеркнули в ГАИ.

Отметим, что огнетушитель не всегда помогает справиться с внезапным возгоранием автомобиля на дороге, но позволяет уменьшить ущерб, пока вы дожидаетесь приезда спасателей, а порой - даже спасти чью-то жизнь.

В конце апреля милиция Могилёвщины показала кадры происшествия в областном центре, когда на одном из перекрёстков города заглохла и вспыхнула легковушка. Тогда очевидцы также помогали владелице авто сбивать пламя огнетушителем.

На видео попало, как в Могилеве машина загорелась прямо на перекрестке

А в марте очевидцы сняли на видео, как на 47-м километре трассы М-6 Минск-Гродно загорелся легковой автомобиль. В итоге он выгорел дотла - уцелел только передний номерной знак. Спасатели, хоть и успели приехать до окончания пожара, но уже ничего поделать не могли. Вся машина пылала.

На трассе под Минском вспыхнул BMW