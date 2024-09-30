Минтранс сократил сроки повышения квалификации для водителей категории «В»

Опубликовано: 30.09.2024 13:08 , Обновлено: 30.09.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изменило сроки повышения квалификации водителей механических транспортных средств категории "В". Это предусмотрено постановлением ведомства от 17 сентября 2024 года №83 "Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 года №47".

Ожидается, что с 9 октября 2024 года сроки повышения квалификация снизятся с 8 до 5 дней, а количество часов обучения — с 55 до 35. Также Министерство транспорта и коммуникаций обновило требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета по некоторым предметам.

«Отлично, что так поменяли, потому что программа переподготовки была раздута. 35 часов занимала переподготовка на категорию D, а на B было аж 55 часов», — высказал мнение по поводу нововведений один из представителей столичных автошкол, передало издание ABW. Кроме того, там предположили, что в связи с сокращением сроков повышения квалификации может сниться и сама стоимость обучения.

Помимо этого, ранее Минтранс Беларуси утвердил регламенты административных процедур, связанных с включением данных в госреестр автомобильных пассажирских перевозок, который был запущены этим летом. Среди прочего ведомство установило и размер госпошлины, которую в скором времени придётся платить перевозчикам за внесение информации в новый реестр.

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Кроме того, в августе Совет Министров Беларуси утвердил положение о государственном информационном ресурсе “Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении”. Ожидается, что с 1 ноября в нём будут храниться данные о перевозчиках, автобусах, легковых автомобилях, такси, водителях, диспетчерах и так далее. В частности, постановление предусматривает введение обязательной видеосъёмки в формате HD.

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