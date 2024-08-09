Совмин обязал белорусские такси вести видеосъёмку пассажиров в HD-качестве. Что ещё в постановлении?

Опубликовано: 09.08.2024 11:17 , Обновлено: 15.11.2024

Совет Министров Беларуси утвердил положение о государственном информационном ресурсе "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении". Ожидается, что с 1 ноября в нём будут храниться данные о перевозчиках, автобусах, легковых автомобилях, такси, водителях, диспетчерах и так далее. В частности, постановление предусматривает введение обязательной видеосъёмки в формате HD.

Указ президента №32 “Об автомобильных перевозках пассажиров” приняли ещё в январе. В документе прописан порядок перевозок в так называемом нерегулярном сообщении, к которым, в первую очередь, относятся такси и рейсы по спецзаказам. Например, если нужно организовать какие-то экскурсии, ритуальные мероприятия и так далее.

Ожидается, что с 1 ноября такая сфера деятельности будет считаться незаконной, если её не внесут в реестр. Согласно документу, это приведёт к ответственности по ч. 3 ст. 13.3 КоАП РБ за незаконное предпринимательство, где, помимо крупных штрафов, могут конфисковать до 100% дохода. Кстати, до 1 ноября включение в реестр является бесплатным, а после нужно будет заплатить госпошлину:

за одного водителя — 1 БВ (40 белорусских рублей);

за каждое транспортное средство — 2 БВ (80 белорусских рублей);

за включение каждого диспетчера — 100 БВ (4000 белорусских рублей).

Интересно, что один из пунктов предусматривает обязательное наличие видеокамер в автомобилях, которые относятся к сфере нерегулярных перевозок. Так, с 1 ноября в такси и автобусах, выполняющих разовые рейсы (к ним не относятся междугородние и городские маршрутки и автобусы) камеры разместят так, чтобы обеспечить “максимальный угол обзора”, включая водителя и пассажиров.

Кроме того, качество записи должно быть достаточно высоким, чтобы в случае чего инспекторы ГАИ могли дать “однозначную оценку” происходящему внутри и снаружи. Помимо этого, видеозаписи должны быть датированы и иметь минимальное разрешение 1280х720 пикселей. Хранить их положено не менее года.

Исключить из реестра и, соответственно, лишить работы могут за отсутствие камер и их неправильное использование, неуплату налогов, просроченную медкомиссию, непройденный техосмотр, выключенную кассу и многое другое. По словам Новые меры должны обеспечить полную прозрачность в сфере автоперевозок, сделать их более безопасными и повысить качество оказания услуг.

Ранее Telegraf.news писал, что указ “Об автомобильных перевозках пассажиров” обязал таксистов проходить переподготовку. Это необходимо для того, чтобы попасть в новый реестр пассажирских перевозчиков. Однако, как оказалось, обучающие курсы, где нужно пройти переподготовку, стоят недёшево.

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