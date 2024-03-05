Минтранс разрешил въезжать в Беларусь фурам из трех стран для перегрузки и перецепки

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Опубликовано: 05.03.2024 17:43 , Обновлено: 05.03.2024

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси приняли решение разрешить большегрузам, зарегистрированным в Армении, Кыргызстане и Казахстане, заезжать в спецместа на территории республики для перегрузки и перецепки. Это предусмотрено постановлением Минтранса №8 от 16 февраля, которое 5 марта появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Это постановление является дополнением к ранее утвержденному перечню государств, чьим грузовикам и тягачам был разрешен въезд в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. Прежде в нем значились Беларусь и Россия.

«Дополнить приложение пунктами следующего содержания: «Республика Армения, Кыргызская Республика и Республика Казахстан», – сказано в документе.

Это решение, как указано, будет действовать до конца года.

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Два встречных запрета

С апреля 2022 года был запрещен въезд в страны Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России. Причина – российские военные действия на территории Украины.

Власти Беларуси в ответ на это ввели встречный запрет на въезд на территорию страны тягачей, зарегистрированных в ЕС. Однако сохранили возможность перецепки и перегрузки. Для этого определили перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в Евросоюзе транспортные средства для проведения грузовых операций и перецепки из близлежащих пограничных пунктов пропуска.

В начале 2024 года белорусские власти решили ввести сбор за въезд и размещение в течение первых суток в месте перегрузки и перецепки грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах ЕС. За эту услугу перевозчикам нужно заплатить три базовые величины – сегодня это 120 рублей. В постановлении оговорили, что в эту сумму уже включён налог на добавленную стоимость.

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