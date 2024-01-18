Совмин обязал фуры из ЕС платить за проезд по Беларуси к месту перегрузки и перецепки. Сколько?

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Опубликовано: 18.01.2024 08:20 , Обновлено: 18.01.2024

Совет министров Беларуси ввёл для водителей фур из стран Евросоюза новый обязательный платёж. С 22 января грузовики, которые въезжают на территорию Беларуси для перецепки и перегрузки, обязаны будут заплатить за "въезд и размещение в течение первых суток в специально установленном месте".

Тарифы на эту услугу правительство прописало в своём постановлении №37, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 18 января.

Согласно тексту документа, за проезд одного транспортного средства по территории Беларуси владельцам иностранных грузовиков придётся заплатить 3 базовые величины (сегодня это 120 рублей). В постановлении оговорено, что в эту сумму уже включён налог на добавленную стоимость.

Авторы постановления особо подчеркнули, что данное решение было принято Совмином во исполнение президентского указа “О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики”.

Напомним, в 2022 году, после введения санкций против Беларуси некоторыми европейскими странами, белорусские власти решили предпринять ответные и ввели запрет на проезд по Беларуси для грузовых автомобилей и тягачей, которые зарегистрированы в странах Евросоюза. Сейчас им разрешается только проехать до специально выделенных пунктов перегрузки и перецепки, а с 22 января делать это придётся за отдельную плату.

Ранее Телеграф сообщил, что в октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко скорректировал свой указ “О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики”. Он, в частности, разрешил ограничить продажу недвижимого имущества для предприятий, учредителями которых являются лица из недружественных стран, а также повысить стоимость страховок и услуг по перегрузке и перецепке для транспорта из стран Евросоюза.

Лукашенко разрешил повысить стоимость страховок для машин из «недружественных стран»