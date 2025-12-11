Минтранс потребовал изменить автобусные маршруты из Беларуси в Польшу

Опубликовано: 11.12.2025 08:02 , Обновлено: 11.12.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси потребовало от перевозчиков изменить некоторые автобусные маршруты в Польшу. Часть из них решили перенаправить для прохождения государственной границы в пункт пропуска «Берестовица» вместо брестского погранперехода, Узнали, в чём причина.

О том, что некоторым регулярным автобусным рейсам, следующим в Польшу, придётся изменить привычный маршрут, 10 декабря сообщили в пресс-службе Транспортной инспекции белорусского Минтранса.

Перераспределить транспортные пассажирские потоки в профильном ведомстве решили после того, как польские власти во второй половине ноября открыли два дополнительных погранпункта. В результате у перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, появился альтернативный маршрут - через КПП «Берестовица» (сопредельный польский «Бобровники»).

Именно туда с 16 декабря этого года решили перенаправить часть автобусов - для “равномерного распределения нагрузки на автодорожные пункты пропуска”, как пояснили в Транспортной инспекции.

Таким образом, регулярные международные автобусные рейсы Минтранс разрешил осуществлять в следующем порядке:

до 15 декабря - на выбор через «Брест» или «Берестовицу», при наличии у перевозчика соответствующих разрешений;

с 16 декабря, при наличии у перевозчика разрешений на выезд в Польшу и через «Брузги», и через «Берестовицу» – выезжать исключительно через «Берестовицу».

Напомним, Польша открыла для транспорта ещё два своих пунктах пропуска “Бобровники” (с белорусской стороны “Берестовица”) и “Кузница Белостоцкая” (сопредельный “Брузги”) в ночь на 17 ноября.

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Между тем, уже в начале декабря глава МВД Литвы Владислав Кондратович сообщил, что его страна намерена обсудить с властями Польши и Латвии возможность полного закрытия автобусного сообщения с Беларусью.

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