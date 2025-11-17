В ГПК Беларуси назвали количество машин, которые хотят пропускать в Польшу через открытые пункты пропуска

Опубликовано: 17.11.2025 07:40 , Обновлено: 17.11.2025

В ночь на 17 ноября Польша начала пропускать транспорт ещё через два пунктах пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") и "Кузница Белостоцкая" (сопредельный "Брузги"). О возобновлении движения сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) и назвал количество легковых авто и фур, которые хотят пропускать в Польшу через вновь открытые пункты пропуска.

В ведомстве показали первые машины и автобусы, въехавшие через вновь открытые КПП и сообщили о теоретической пропускной способности этих пунктов:

через Берестовицу, по расчётам белорусских пограничников, ежедневно могут проехать до 900 легковых и 500 грузовых авто в одном направлении,

через Брузги, соответственно - до 1600 легковых и 580 грузовиков.

По данными ГПК на 6:00 17 ноября, в Брузгах на выезд из Беларуси очереди не наблюдается, а выезда через Берестовицу ожидает 27 лековушек и 3 автобуса.

В свою очередь в Таможенном комитете Беларуси (ГТК) сообщили, что за то время, что данные два пункта пропуска оставались закрыты по инициативе польской стороны (Берестовица простаивала более двух лет, Брузги - четыре года), там была проведена определённая реконструкция.

Так, на выездных каналах в “Берестовице” была оборудована канальная система для грузовиков и выделен отдельный канал для движения автобусов. Кроме того, по данным ГТК, там были модернизированы модули для размещения самих работников таможенной и пограничной службы и возведён автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс.

В “Брузгах”, в свою очередь, увеличили количество полос для движения, как на выезд, так и на въезд и оборудовали пункт пропуска дополнительной техникой для досмотра. В частности, туда перебазировали два сканера, снятых с другого закрытого для движения участка белорусской границы.

Оба пункта пропуска также оборудовали системами электронного мониторинга и электронной очереди для фур.

Ранее Telegraf.news сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск, анонсируя это решение в конце октября, заявил, что польская граница теперь является одной из «наиболее защищённых в Европе», а значит можно «на пробу» открыть два перехода. Причем, по его словам, они должны служить «обычным людям» в Польше.

На пограничных КПП, которые пообещала открыть Польша, уже возникла «очередь»

В МИД Беларуси же ранее заявили, что надеются, что открытие пунктов пропуска станет только началом для развития испорченных за годы отношений.