Минтранс изменил требования к станциям гостехосмотра. Что обязал иметь при себе работникам?

💼 Официально

Опубликовано: 25.10.2024 08:25 , Обновлено: 25.10.2024

Министерство транспорта и коммуникаций изменило требования, предъявляемые к диагностическим станциям, их владельцам и сотрудникам. Соответствующее постановление в пятницу, 25 октября, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в новой редакции требований, предъявляемых к диагностическим станциям, указано, что их работники при исполнении служебных обязанностей обязаны носить бейдж, не котором должны быть указаны следующие данные:

фотография сотрудника,

наименование владельца диагностической станции,

должность служащего,

его фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется).

В документе также уточнили требования, какие измерительные приборы, технологическое и диагностическое оборудование для контрольно-диагностических работ должно иметься на на станции для диагностики определенных категорий транспортных средств.

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Минтранс также внёс поправки в перечень обязательных элементов самих диагностических станций. Так, ведомство разрешило владельцам станций не оборудовать отдельное производственное помещение для выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении - документы разрешили выдавать в помещении для обслуживания заказчиков.

Кроме того, ведомство смягчило требования к дорожному покрытию на площадках для транспортных средств, ожидающих или прошедших техосмотр, а также подъездных путей и проходов к станции. Если раньше они должны были быть зацементированы или покрыты асфальтобетоном, то теперь допустим более широкий спектр дорожного покрытия (асфальтогранулят, щебеночные, гравийные, шлаковые или другие минеральные материалы, а также штучные материалы, такие как брусчатка, булыжник, клинкер, мозаика).

Как пояснили на Национальном правовом интернет-портале, ссылаясь на Минтранс, поправки внесли с целью “развития сети диагностических станций в Беларуси, в том числе в тех районах, где диагностические станции отсутствуют или являются единственными”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно официальной статистике, в сентябре этого года в 22,4% случаев транспортные средства не смогли пройти техосмотр с первого раза из-за выявленных несоответствий. Специалисты назвали четыре проблемы, которые фиксировали на станциях Белтехосмотра чаще всего.

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