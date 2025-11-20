«Минсктранс» возобновил ежедневные рейсы в литовские города

Опубликовано: 20.11.2025 08:37 , Обновлено: 20.11.2025

Государственное предприятие "Минсктранс" 20 ноября сообщило о возобновлении регулярных рейсов в литовский города, приостановленных из-за закрытия пунктов пропуска на белорусско-литовском участке границы. Некоторые рейсы стартуют уже с сегодняшнего дня. Узнали ежедневное расписание.

После того, как Литва досрочно открыла свои пункты пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог” с белорусской стороны) и “Шальчининкай” (сопредельный “Бенякони”), белорусские перевозчики начали возвращать в расписание рейсы в этом направлении. В ежедневном графике “Минсктранса”, в частности, появилось сразу 5 рейсов в литовские города:

«Минск – Каунас – Минск» временем отправления от автовокзала «Центральный» Минска в 23:30 — с 20.11.2025, от автовокзала Каунаса в 17:30 – с 21.11.2025;

«Минск – Рига – Минск» через Вильнюс временем отправления от автовокзала «Центральный» Минска в 22:00 — с 20.11.2025, из Риги – в 22:00 – с 21.11.2025;

«Минск – Вильнюс – Минск» временем отправления от автовокзала «Центральный» Минска в 04:30, 08:30, от автовокзала Вильнюса в 23:30, 14:00 соответственно – с 21.11.2025;

«Минск – Каунас – Минск» временем отправления от автовокзала «Центральный» Минска в 07:30, от автовокзала Каунаса в 16:00 – с 21.11.2025;

«Минск – Каунас – Минск» временем отправления от автовокзала «Центральный»Минска в 11:00 — с 21.11.2025, от автовокзала Каунаса в 13:50 – с 22.11.2025.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё вчера возобновил продажу на рейсы из Минска в Вильнюс возобновил и другой перевозчик, компания Eurolines.

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Движение через пункты пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог” с белорусской стороны) и “Шальчининкай” (сопредельный “Бенякони”), через которые практически не пропускали транспорт и людей последние три недели, открыли в ночь на четверг, 20 ноября.

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