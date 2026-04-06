Минлесхоз призвал белорусских водителей снизить скорость до 70 км/ч на некоторых участках трасс

Опубликовано: 06.04.2026 14:38 , Обновлено: 06.04.2026

Министерства лесного хозяйства призвало водителей снижать скорость до 60-70 км/ч на некоторых участках белорусских автотрасс, невзирая на то, какое ограничение максимальной скорости определяют там дорожные знаки. Такую весеннюю рекомендацию белорусским автомобилистам дал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Речь о тех участках трасс, которые примыкают или проходят сквозь национальные парки и заказники. Повышенную опасность там могут представлять дикие животные, численность которых в заповедниках стабильно выше, чем в других лесах. Как правило, на участках дорог, где проходят пути миграции животных или уже случались подобные ДТП, устанавливают предупреждающие дорожные знаки. В Минлесхозе призвали их не игнорировать и, несмотря на то, что они не предписывают прямо снижать скорость, в ведомстве посоветовали это всё же сделать.

“Путешествуя вдоль этих заповедников, вероятность встретить животное на дороге очень высока. Поэтому, конечно, скорость надо выбирать в соответствии с той обстановкой, которая складывается. В сумеречное время больше 60–70 километров в час мы не рекомендуем ездить”, - процитировал рекомендации Козореза госпортал sb.by

Специалист пояснил, что таким крупным диким животным, как лоси, которые чаще других становятся причиной аварий с тяжёлыми последствиями, свойственно особенное психофизиологическое поведение, из-за которого они не всегда быстро и адекватно принимают решения.

“Поэтому, даже заметив лося на каком-то большом расстоянии от дороги, лучше плавно сбросить скорость и дать ему возможность спокойно двигаться в нужном ему направлении. Ни в коем случае не надо увеличивать скорость, пытаться обогнать либо сигналить ему — это может привести к совершенно неадекватным действиям со стороны лося”, — дал практический совет водителям специалист из Минлесхоза.

Козорез также констатировал увеличение числа дородных происшествий с участием диких животных с каждым годом. Сезонный рост ДТП традиционно приходится на апрель-июнь. Основной причиной специалист назвал сепарацию молодых животных от взрослых самок и уход “на вольные хлеба” в поиске новых мест обитания.

“Как правило, молодняк имеет небольшой жизненный опыт, поэтому для них дороги не ассоциируются с какой-то опасностью. Вследствие своей повышенной двигательной активности они выходят на дороги. Молодые животные не знают, как реагировать при встрече с транспортом, и это часто становится причиной совершения таких дорожно-транспортных происшествий”, — пояснил специалист профильного ведомства.

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Кстати, в прошлом году специалисты Белорусского дорожного инженерно-технического центра (РУП “Белдорцентр”) разработали целую карту-схему мест дорожно-транспортных происшествий 2024 года, в которых на автомобильных дорогах общего пользования сбивали диких животных. Специалисты констатировали, что число таких аварий выросло и назвали 2 основные причины этого роста.

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