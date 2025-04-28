Минчане выстроились в "жуткие" очереди на авто на кладбища под Минском перед Радуницей. В TikTok объяснили причину

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Опубликовано: 28.04.2025 09:57 , Обновлено: 28.04.2025

Минчане поделились в TikTok видео "жутких пробок", которые образовались на подъезде к кладбищу в Колодищах под Минском в минувшие выходные. Судя по всему, многие решили не дожидаться вторника, когда христиане всего мира отмечают Радуницу, а заранее съездить и убрать могилы родных перед праздником. По словам некоторых зрителей, на преодоление последних километров перед въездом на территорию кладбища у них уходило до полутора часов.

Судя по комментариям под видео, аналогичную картину с вереницей легковых автомобилей в выходные можно было наблюдать и на других городских кладбищах, в частности, на Чижовском и на Северном кладбищах.

“Да, пришлось сегодня постоять: 4 км - за 1 час 20 минут”, - поделился своим опытом один из зрителей.

“Тоже попала в эту пробку сегодня. А всему причина - это платный въезд, который тормозит движение. Можно было в такие праздники придумать альтернативные способы оплаты и люди не стояли бы часами”, - высказала предположение, что стало причиной многокилометровых пробок одна из зрительниц.

[info_b]Кстати, многие кладбища разрешают бесплатно заезжать на территорию мест захоронения, но только непосредственно во вторник, на Радуницу. В остальные дни за въезд на территорию кладбища на личном авто нужно заплатить. Бесплатно разрешается заезжать в том случае, если у водителя или кого-то из пассажиров есть инвалидность - для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение.[/info_b]

Кстати, многие зрители предложили вариант, как избежать километровых пробок на кладбища на Радуницу - посетить могилы родных заранее, например, за неделю до праздничных выходных.

“Всегда езжу в предыдущие выходные, даже если ещё нет воды, беру с собой, спокойно доезжаю до могилы. К моменту ажиотажа всё ухожено. Потому что ну это же нереально, из года в год такие очереди”, - поделилась своим опытом одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что отправляясь убирать могилы родных, вовсе не обязательно брать с собой на кладбище грабли, лопаты и мётлы - необходимый для уборки территории инвентарь можно взять напрокат у администрации кладбища. На днях директор коммунального предприятия “Спецкомбинат КБО” Государственной ритуальной службы Минска Александр Мышковец озвучил цены на эту услугу.

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Тем временем Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое предполагает для нововведений в содержание и благоустройство мест захоронения. Журналисты Telegraf.news изучили предложения ведомства и выяснили, какие из них могут непосредственно коснуться белорусов.

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