Милиция Брестчины предупредила об СТО, которых "желательно избегать"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.12.2024 20:11 , Обновлено: 17.12.2024

В УВД Брестского облисполкома предупредили о станциях техобслуживания, которых "желательно избегать". Так, речь идёт о мастерских с "сомнительной репутацией", обращение в которые может быть чревато последствиями. Стражи правопорядка напомнили о простых правилах, которые помогут предотвратить несанкционированный угон вашего авто.

По словам милиционеров, несмотря на “постоянную профилактику” угонов и краж, водители зачастую небрежны и могут как не закрыть салон, так и вовсе оставить ключи в зажигании автомобиля, пойдя по своим делам. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и потом найти свою машину на стоянке, в милиции Брестчины, помимо советов о сигнализации и страховке, порекомендовали следующее:

всегда (!) закрывать автомобиль, окна и люк (правило касается даже той ситуации, когда нужно отлучиться совсем ненадолго);

не оставлять ключи в салоне или замке зажигания;

не хранить ценные вещи и документы на видном месте;

ключ от автомобиля хранить в местах, недоступных для других;

парковать авто в гараже или на охраняемой стоянке (при этом желательно, чтобы место парковки охватывали камеры высокого разрешения);

не обращаться на станцию техобслуживания с “сомнительной репутацией”.

Что грозит за угон?

Согласно ст. 214 УК РБ, угон транспортного средства влечёт за собой наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до 2 лет. Также может быть назначено ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет, напомнили в милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что инспектор отдела технического надзора УГАИ ГУВД Мингорисполкома Владимир Корманов призвал водителей поискать в кошельке монету номиналом 5 копеек. Сделать это нужно для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора шин нормативам, ведь с 1 декабря в Беларуси нужно ездить исключительно на зимней резине. Иначе — штраф.

ГАИ призвала белорусов найти монету в 5 копеек. Зачем?

Также мы рассказывали, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.

На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем