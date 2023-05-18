"Места постоянно меняются" - В Минске ГАИ и налоговики устроили совместный рейд на дорогах. Кого ловят?
В четверг, 18 мая, сотрудники ГАИ и налоговой инспекции приступили к очередной в этому году проверке водителей маршрутных такси. На этот раз на проспекте Независимости в Минске.
Об этом сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что место встреч с «маршрутчиками» у них постоянно меняются, цель прежняя – “контроль за оприходованием наличной выручки и безопасность пассажирских перевозок”.
Напомним, ранее Телеграф писал, какие нарушения сотрудники ГАИ нашли в белорусских маршрутках.
Так, чаще всего инспекторы штрафовали владельцев и водителей маршруток за несвоевременное прохождение техосмотра, выпуск на линию транспортного средства с неисправностями. И речь не только о малозначительных дефектах, таких как перегоревшие лампочки в фарах, но и о неисправностях, которые могут повлечь серьезное ДТП, например, недостаточно эффективной тормозной системе.
В ГАИ рассказали, какие нарушения нашли в белорусских маршрутках
Также в ГАИ отметили, что часто владельцы маршруток переоборудуют грузовые микроавтобусы для перевозки пассажиров с нарушением правил.