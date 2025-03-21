«Мешает зарабатывать легальным перевозчикам» - Сервис такси Maxim потребовал от Минтранса Беларуси снять блокировку

Опубликовано: 21.03.2025 15:55 , Обновлено: 21.03.2025

Сервис такси Maxim потребовал от Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси снять блокировку своих информационных ресурсов. Как пояснили 21 марта в пресс-службе компании, сервис прекратил сотрудничество с диспетчером, исключённым по требованию Транспортной инспекции из реестра автомобильных перевозок пассажиров. На этом основании компания считает блокировку своих сервисов незаконной.

В компании пояснили, что официальное обращение в Минтранс, а также в Транспортную инспекцию Минтранса о снятии блокировки с их информационных ресурсов подали ещё 17 марта. Судя по скриншоту из электронной системы обращений, предоставленному редакции Telegraf.news пресс-службой компании, одно из них было тут же официально зарегистрировано в этот же день.

В сервисе Maxim настаивают на том, что оснований для наложения каких-либо ограничений на компанию после прекращения сотрудничества с проштрафившимся диспетчером больше нет. Там также посетовали на то, что простой работы сервиса, вызванный блокировкой ресурсов, доставляет проблемы не только самой компании, но и обычным пользователям.

“Это мешает зарабатывать легальным перевозчикам и приводит к неудобству для жителей Беларуси, которые привыкли пользоваться доступными услугами”, - подчеркнули в компании и пообещали дополнительно сообщить клиентам о снятии блокировки и возобновлении приема заказов.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что из госреестра, заработавшего в Беларуси с 1 ноября 2024 года, исключили франчайзи-партнера сервиса Maxim. Сама информационная система сервиса не была исключена из регистра систем и ресурсов, но из-за блокировки своих ресурсов продолжить работать не смогла.

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