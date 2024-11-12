Машина в Беларуси, владелец – за границей. В МНС объяснили, нужно ли платить транспортный налог

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Опубликовано: 12.11.2024 08:57 , Обновлено: 12.11.2024

Нужно ли платить транспортный налог тем белорусам, которые находятся за границей, если на родине за ними числится автомобиль? Юридические нюансы этого вопроса разъяснил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский.

По словам Ковалевского, платить транспортный налог белорусы обязаны до тех пор, пока транспортное средство числится за человеком на учете в Госавтоинспекции. Следовательно, тот факт, что владелец авто физически не находится в стране, не является основанием для освобождения от уплаты налога, передал портал 1prof.by.

При этом в МНС признали, что те, кто не проживает в Беларуси, наверняка не получит официальное извещение на внесение единого имущественного платежа (в него с этого года включили и транспортный налог). Поэтому владельцу транспортного средства придётся озаботиться этим вопросом самостоятельно, без лишних напоминаний от налоговых органов.

В МНС напомнили, что в этом случае налогоплательщику придётся зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МНС с использованием межбанковской системы идентификации, а сделать это можно в дистанционном формате из любой точки мира.

[info_b]О том, как узнать сумму начисленных за прошлый год налогов без почтового извещения, а также как оплатить налоги единым платежом, Telegraf.news рассказывал в материале, который можно почитать по ссылке.[/info_b]

Кому можно не платить транспортный налог?

А вот кому действительно можно не платить транспортный налог, так это владельцы легковых электромобилей. Их освободили от этой обязанности до конца 2025 года. Не обязаны платить налог и владельцы авто, оборудованных для водителей-инвалидов, а также машин, снятых с учета до 1 июля 2021 года.

Ещё одна категория авто, владельцам которых не нужно платить этот налог - старые авто. Речь идёт о тех машинах, которые были выпущен до 1992 года.

“В интернете периодически вижу не совсем корректную информацию о том, что налог не берется за машину старше 30 лет. Это не верно. Транспорт 1991 год выпуска не облагается налогом, 1992 и последующих лет – облагается”, – разъяснил правовые нюансы Ковалевский.

Кроме того, в действующем законодательстве предусмотрены льготы по транспортному налогу для социально-уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, инвалиды I и II групп и многодетные. Для них ставку налога урезали в два раза. Однако, Ковалевский озвучил важную оговорку для этих категорий: льгота положен лишь владельцу с действительным водительским удостоверением соответствующей категории.

Например, если у пенсионера есть и легковое авто, и грузовой автомобиль массой свыше 3,5 тонны, а водительское удостоверение - только на категорию B, то есть на легковые авто, то 50%-ную льготу ему предоставят только на легковушку, а за грузовик придётся платить по полной ставке.

[info_b]Напомним, крайний срок внесения единого имущественного платежа - 15 ноября . Тем, кто не заплатит имущественные налоги вовремя или не внесёт всю причитающуюся сумму, грозит штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (на сегодняшний день это 20 рублей). Если же налоговая установит, что человек отказался платить налог умышленно, сумма штрафа может существенно возрасти – до 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин (то есть не менее 400 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в МНС предложили сделать так, чтобы правительство могло расширять категорию автомобилей “люкс”, за которые белорусы заплатят повышенный налог. На сегодняшний день Совет министров определяет только марки или модели премиальных машин, однако МНС предложило добавить ещё одну категорию — возраст авто.

Кому из белорусов платить в 10 раз больше? В МНС предложили Совмину решать, какие автомобили считать люксовыми