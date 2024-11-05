Кому из белорусов платить в 10 раз больше? В МНС предложили Совмину решать, какие автомобили считать люксовыми

Опубликовано: 05.11.2024 18:29 , Обновлено: 05.11.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси предложили сделать так, чтобы правительство могло расширять категорию автомобилей "люкс", за которые белорусы заплатят повышенный налог. Напомним, на сегодняшний день Совет министров определяет только марки или модели премиальных машин, однако МНС предложило добавить ещё одну категорию — возраст авто.

Пока что увеличенная ставка в 10-кратном размере действует на люксовые машины, которые выпустили не более 3 лет назад, однако в МНС предложили самому правительству определять, какой из категорий принадлежит та или иная машина. Начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский подчеркнул, что если решение примут, то применят его только в 2026 году за 2025-ый.

”…Постановление правительства будет определено, условно… Ещё раз подчеркну. Условно. Ferrari – 10 лет с года выпуска, Mercedes, например, - 5 лет… То есть будет больше такая градация, потому что мы понимаем, что определённый премиальный класс со временем только дорожает, а не дешевеет”, — объяснил Андрей Ковалевский, передало информагентство Sputnik.

Напомним, ранее в МНС рассказали, кому, когда и в каком размере нужно заплатить транспортный налог в 10 раз выше обычного. Речь идёт о тех автомобилях, которым не более трёх лет и которые включены в «перечень повышенной комфортности». Если в декабре прошлого года в списке находились 11 моделей, то сейчас их уже 17:

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич предложил увеличить размер кешбэка, который не облагается подоходным налогом. Он пообещал, что в ведомстве к этому вопросу ещё вернутся и отметил, что подобное решение могло бы увеличить долю безналичных платежей в Республике.

МНС предложило увеличить размер кешбэка, за который у белорусов не снимут налог